Η Αλβανία παρουσίασε πέρυσι αυτό που χαρακτήρισε ως την πρώτη στον κόσμο υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης. Αποδείχθηκε όμως ότι δεν ήταν εντελώς τεχνητή. Η Αλβανίδα ηθοποιός, Ανίλα Μπίσα, δηλώνει ότι αυτά της ανήκουν και ποτέ δεν φανταζόταν πως η κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε την εικόνα της τόσο προβεβλημένα.

Τώρα, η Μπίσα, δημοφιλής ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου στην Αλβανία, απαιτεί να αφαιρεθούν το πρόσωπο και η φωνή της από τη λεγόμενη εικονική υπουργό με το όνομα Ντιέλα. Επικαλούμενη παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων, η Μπίσα κατέθεσε αυτή την εβδομάδα επίσημο αίτημα μέσω διοικητικού δικαστηρίου στην Αλβανία, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τη χρήση της φωνής και της εικόνας της για τη Ντιέλα.

«Αυτή είναι η πρώτη νομική κίνηση για να αποτραπεί η κατάχρηση της εικόνας της Ανίλα», δήλωσε ο δικηγόρος της, Αρανίτ Ρόσι.

Η Αλβανία προσέλκυσε παγκόσμια προσοχή πέρυσι, όταν ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα ανακοίνωσε τη δημιουργία αυτού που περιέγραψε ως τον πρώτο στον κόσμο υπουργό τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα διεκπεραιώνονται 100% χωρίς διαφθορά.

Η Ντιέλα απεικονίζεται συνήθως με παραδοσιακή αλβανική εθνική ενδυμασία και είναι γνωστή για τις «κοφτερές» απαντήσεις της όταν δέχεται ερωτήσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Μπίσα παραδέχθηκε ότι είχε υπογράψει σύμβαση που επέτρεπε τη χρήση της φωνής και της εικόνας της για την κυβερνητική διαδικτυακή πλατφόρμα e-Albania, η οποία παρέχει ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα. Ωστόσο, είπε ότι ποτέ δεν ενημερώθηκε για σχέδια χρήσης τους για έναν «υπουργό ΤΝ».

«Ήταν έκπληξη όταν άκουσα τον πρωθυπουργό να το ανακοινώνει. Αναρωτήθηκα πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό χωρίς τη γνώση μου, χωρίς κανείς να με ρωτήσει αν ήθελα να χρησιμοποιηθεί η εικόνα μου ή όχι», δήλωσε η Μπίσα στο Associated Press την Πέμπτη.

Είπε ότι αισθάνεται πως η εικόνα της χρησιμοποιείται πλέον ως πολιτική δήλωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που φωνές που χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν αντιδράσεις.

Το 2024, η OpenAI απέσυρε μία από τις φωνές του ChatGPT, τη «Sky», αφού η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον δήλωσε ότι η φωνή ακουγόταν «ανατριχιαστικά παρόμοια» με τη δική της. Η OpenAI ανέφερε ότι η φωνή της «Sky» δεν ήταν της Γιόχανσον.

Η Μπίσα είπε ότι είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την κυβέρνηση πολλές φορές από τότε που η «υπουργός AI» έγινε μέρος του αλβανικού υπουργικού συμβουλίου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αποφάσισε να ξεκινήσει νομικές διαδικασίες αφού δεν έλαβε απάντηση στο αίτημά της για συνάντηση ώστε να συζητηθεί το θέμα.

Η Μπίσα κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής στο διοικητικό δικαστήριο, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τη χρήση της εικόνας της για τη Ντιέλα. Οι εκπρόσωποί της σχεδιάζουν να καταθέσουν επίσημη αγωγή για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση.

«Δεν μπορεί κανείς να αφαιρεί την ταυτότητά σου και να κάνει με αυτήν ό,τι θέλει», είπε.

