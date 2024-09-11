Στην πετυχημένη σειρά του Netflix «Emily in Paris» θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, αύριο, 12 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το δεύτερο μέρος της τέταρτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς με την σύζυγο του Γάλλου προέδρου να κάνει μια guest εμφάνιση.

Η guest εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν είχε ξεκινήσει ως ιδέα από το 2022 σύμφωνα με την πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς.

«Η ιδέα μας ήρθε όταν ο Ντάρεν Σταρ (δημιουργός της σειράς) και εγώ τη συναντήσαμε στο Ελιζέ τον Δεκέμβριο του 2022», είπε η Λίλι Κόλινς ήγ αλλιώς η «Έμιλυ».

«Είναι μεγάλη φαν της σειράς και πήρε την αναφορά στο όνομά της στην πρώτη σεζόν με πολύ χιούμορ. Αυτή η σκηνή στην τέταρτη σεζόν είναι ένα κλείσιμο του ματιού και το να τη γυρίσω μαζί της ήταν τιμή και πραγματική χαρά», πρόσθεσε.

Ο δημιουργός Ντάρεν Σταρ μιλώντας στο γαλλικό Elle για την guest εμφάνιση της Μακρόν είπε ότι «έχει μεγάλο ταλέντο».

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Μακρόν παίζει τον εαυτό της στην οθόνη. Το 2018, εμφανίστηκε στο «Vestiaires», μια γαλλική κωμική σειρά που ακολουθεί δύο κολυμβητές με ειδικές ανάγκες. Νωρίτερα φέτος, ανακοινώθηκε ότι μια βιογραφική ταινία έξι μερών με τίτλο «Brigitte, une femme libre» («Μπριζίτ, μια ελεύθερη γυναίκα») έχει ξεκινήσει παραγωγή.

