Μαρία Ιωαννίδου: Η αποκάλυψη για την απαίτηση της Βουγιουκλάκη που δέχτηκε η παραγωγή

Τη Μαρία Ιωαννίδου συνάντησε ο Ισίδωρος Φίκαρης και η κάμερα της εκπομπής Summer’s Cool.

Αρχικά αποκάλυψε ότι θα έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο Μπρόντγουέι που όμως πήρε φωτιά: «Τέτοια ατυχία… Τώρα είμαι και άνεργη» είπε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια μίλησε για τη σχέση της ίδιας αλλά και του συντρόφου της ζωής της Φρέντυ Γερμανού με την Αλίκη Βουγιουκλάκη:

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν πάρα πολύ αυστηρή στη δουλειά της και… ουέ και αλίμονο αν ήσουν ξανθιά! Και εγώ ήμουν ξανθιά. Κάποια στιγμή μας είπε στην ταινία «Το πιο λαμπρό αστέρι» το εξής: «Σας έχω πει ότι άλλη ξανθιά δεν θα υπάρχει στην ταινία μου! Μόνο εγώ! Θα την βάψετε μελαχρινή». Και το κάνανε. Κλάμα, κλάμα.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη παιδεύτηκε τόσο πολύ να κάνει αυτό το παιδί (σ.σ. τον Γιάννη Παπαμιχαήλ). Τη βοήθησε πάρα πολύ ο Φρέντυ Γερμανός, να της βρει ειδικό γιατρό γιατί η Αλίκη δυσκολευόταν να κάνει παιδί. Δεν μπορούσε».

Ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στη σημερινή της σχέση με την κόρη του Φρέντυ Γερμανού, Ναταλία για την οποία πολλές φορές στην πορεία των χρόνων έχει εκτοξεύσει πυρά:

«Με το Ναταλάκι κάναμε πολύ παρέα στα πρώτα χρόνια, δεν την έχω όμως πια σαν κόρη γιατί μεγάλωσε και η Ναταλία. Έτσι δεν είναι; Όλοι μεγαλώνουμε. Την είχα σαν αδελφή στην αρχή, γιατί ήμουν και εγώ μικρή, μετά σαν κόρη και τώρα σαν τίποτα»

