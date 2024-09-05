Emily in Paris: Όλα όσα ξέρουμε για τα beauty looks της 4ης σεζόν

Μετά από μια μακρά δίχρονη παύση, η Emily Cooper, που υποδύεται η Lily Collins στη σειρά του Netflix, Emily in Paris επέστρεψε επιτέλους στις οθόνες μας. Σε λίγες ημέρες θα δούμε στο Netflix το δεύτερο μέρος της 4ης σεζόν και με σιγουριά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η νέα σεζόν είναι γεμάτη με ερωτικά τρίγωνα, κομψή παριζιάνικη μόδα και, φυσικά, γαλλική ομορφιά.

Αλλά μετά από τέσσερις σεζόν, η ομορφιά της Emily έχει επιτύχει επιτέλους μια τέλεια ισορροπία μεταξύ αμερικανικής και γαλλικής αισθητικής, είχε αναφέρει η επικεφαλής makeup artist Aurélie Payen σε συνέντευξή της.

«Ήταν σημαντικό να μην αναδημιουργήσω τα looks που είχα κάνει στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη σεζόν, και να εξελίξω τον χαρακτήρα της Emily, ειδικά με το πώς έχει εξελιχθεί η προσωπική της ζωή», λέει η Payen στο Bazaar του εξωτερικού.

Είναι σαφές ότι η Emily δεν είναι ο ίδιος χαρακτήρας που είδαμε στην πρώτη σεζόν και το μακιγιάζ της το αποδεικνύει. «Όταν η Emily έφτασε στο Παρίσι, ήταν εξαιρετικά αμερικανίδα, αλλά ήθελα να μεταφέρω τα χρόνια της στο Παρίσι με μερικά αληθινά γαλλικά beauty looks», εξηγεί η Payen. «Αυτή τη σεζόν, προτιμήσαμε είτε έντονο μακιγιάζ, είτε καθόλου μακιγιάζ. Είναι πολύ ‘’γαλλικό’’ να πας σε ένα ραντεβού ή για ψώνια χωρίς μακιγιάζ. Δείχνει σημάδι αυτοπεποίθησης».

Σε αυτή τη νέα σεζόν, περιμένετε να δείτε πολλές στιγμές χωρίς μακιγιάζ στην καθημερινότητα της Emily, αλλά και πιο έντονα, χρωματιστά looks επίσης. Η Payen έπαιξε με συναρπαστικές αποχρώσεις για τα βραδινά looks και τις σκηνές πάρτι της Emily. «Χρησιμοποιήσαμε περισσότερα χρώματα αυτή τη σεζόν», λέει. «Από μαύρα-καφέ χείλη, μέχρι γραφικό eyeliner στο waterline του κάτω βλεφάρου, που ήταν το αγαπημένο μου look».

Για να δημιουργήσει ένα έντονο look, χρησιμοποίησε μια παλέτα σκιών για να περιγράψει τα χείλη και ένα κραγιόν σε μπορντό-καφέ απόχρωση. Ορισμένα looks συνδύασαν άψογα τόσο την αμερικανική, όσο και τη γαλλική αισθητική, όπως το πράσινο smokey eyes της Emily με κόκκινα χείλη. Τα vibes που μας δίνουν είναι πολύ '80s.

Με τα πρώτα πέντε επεισόδια να έχουν κυκλοφορήσει, έχουμε μόνο μια μικρή γεύση από τα πολλά beauty looks που θα δούμε πριν ολοκληρωθεί η τέταρτη σεζόν και η Payen λέει να περιμένουμε πολλά περισσότερα συνδυασμένα beauty looks.

