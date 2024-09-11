Το πρωτοποριακό Tempting Fortune έρχεται στην Ελλάδα και κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, για πρώτη φορά, ως παρουσιαστής ενός ανατρεπτικού show δράσης, μας ξεναγεί στον περιπετειώδη αλλά και άγνωστο, στους παίκτες και τους τηλεθεατές, κόσμο του Tempting Fortune: «Καλώς ήρθατε στο παιχνίδι των πειρασμών. Ξεκινάει μία νέα περιπέτεια και οι παίκτες θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Έχουν δρόμο να διανύσουν και να αντιμετωπίσουν πολλούς πειρασμούς, αλλά έχουν έναν κοινό στόχο: να φτάσουν στον τερματισμό και να πάρουν 300.000 ευρώ. Τώρα που μπήκαν στο παιχνίδι, δεν υπάρχει επιστροφή!»

Τολμηροί διαγωνιζόμενοι, δύσβατες διαδρομές, ακραίες καιρικές συνθήκες, εξαντλητική κούραση. Δελεαστικές προκλήσεις και δύσκολες αποφάσεις. Παίκτες στα όριά τους - ποιοι θα αντέξουν μέχρι το τέλος;

Ζήσε την περιπέτεια στο #TemptingFortuneGR

Πρεμιέρα, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

