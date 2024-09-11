Άντζελα Δημητρίου-Όλγα Κιουρτσάκη: Σε δύο εβδομάδες η βάπτιση της μικρής. (Αποκλειστικό)

Η κρίση στη σχέση της Άντζελας Δημητρίου με την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της Φώτη Λώση που κράτησε από τις αρχές του χρόνου μέχρι περίπου τις αρχές του καλοκαιριού άλλαξε τα αρχικά σχέδια του ζευγαριού.

Ότι κι αν συνέβαινε μεταξύ τους η Όλγα και ο Φώτης δεν ήθελαν με τίποτα να προχωρήσουν στη βάπτιση της μικρής που όπως έχει γίνει γνωστό θα πάρει το όνομα Μιχαέλα-Αγγελική χωρίς την παρουσία της γιαγιάς της.

