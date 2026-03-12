Η Γερμανία ενισχύει μέτρα ασφαλείας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Γερμανία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας μέσα και γύρω από ισραηλινά, εβραϊκά και αμερικανικά ιδρύματα, από τότε που οι δύο χώρες ξεκίνησαν τον πόλεμό τους με το Ιράν τον περασμένο μήνα, δήλωσε την Πέμπτη ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι πρέπει να θεωρήσουμε πως υπάρχει αυξημένη απειλή στο εσωτερικό», ανέφερε ο Μερτς σε ομιλία του στο Βισμπάντεν.

«Ωστόσο, ενισχύουμε τα μέτρα ασφαλείας, επανεξετάζουμε τα μέτρα προστασίας και αυξάνουμε την παρουσία μας – ιδιαίτερα σε ισραηλινά, εβραϊκά και αμερικανικά ιδρύματα», πρόσθεσε.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.