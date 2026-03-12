Ερυθρά Θάλασσα: Δύο Αμερικανοί ναύτες τραυματίστηκαν από πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford

Δύο Αμερικανοί ναύτες τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν σχετιζόταν με πολεμικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο στρατός των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι οι ναύτες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή.

«Δεν υπάρχει ζημιά στο σύστημα πρόωσης του πλοίου και το αεροπλανοφόρο παραμένει πλήρως επιχειρησιακό», ανέφερε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και βρίσκεται επί του παρόντος στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

