Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιταλία και πέντε ακόμη κυβερνήσεις προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην καταργήσει ή αναστείλει το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS), τη βασική πολιτική του μπλοκ για την κλιματική αλλαγή, την ώρα που οι Βρυξέλλες αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν τις τιμές ενέργειας.

Καθώς οι τιμές ενέργειας αυξάνονται λόγω διαταραχών στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, οι Βρυξέλλες δέχονται πιέσεις από κυβερνήσεις να αναστείλουν το ETS, το οποίο υποχρεώνει τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών για το CO₂ που εκπέμπουν.

«Η πραγματοποίηση θεμελιωδών αλλαγών στο ETS, η αμφισβήτηση του ίδιου του εργαλείου ή η αναστολή του θα αποτελούσε ένα πολύ ανησυχητικό βήμα προς τα πίσω», ανέφερε ομάδα οκτώ χωρών της ΕΕ σε κοινό έγγραφο που είδε το Reuters.

Η αποδυνάμωση του συστήματος θα «τιμωρούσε δραματικά όσους κινήθηκαν νωρίς και έχουν ήδη επενδύσει και καινοτομήσει στην απανθρακοποίηση», αναφέρεται στο έγγραφο, το οποίο υπέγραψαν επίσης η Δανία, η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σουηδία.

Θέτοντας τιμή στη ρύπανση, το ETS στοχεύει να δώσει οικονομικό κίνητρο στις εταιρείες να επενδύσουν σε παραγωγή με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει απορρίψει εκκλήσεις από άλλες κυβερνήσεις, όπως της Σλοβακίας και της Τσεχίας, να αποδυναμωθεί το ETS.

Ωστόσο, αξιωματούχοι αναζητούν γρήγορες λύσεις ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η σύγκρουση με το Ιράν να προκαλέσει επανάληψη του 2022, όταν η Ευρώπη αντιμετώπισε τιμές ενέργειας-ρεκόρ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη μείωση των παραδόσεων φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα παρουσιάσει επιλογές στους ηγέτες της ΕΕ για συζήτηση στη σύνοδο κορυφής στις 19 Μαρτίου. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Βρυξέλλες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου τιμής στο φυσικό αέριο, χωρίς όμως να αναφερθεί σε αλλαγές στο ETS.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, το κόστος του ETS αντιστοιχεί κατά μέσο όρο περίπου στο 11% των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Πολωνία, όπου ο άνθρακας κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα, το ποσοστό αυτό φτάνει το 24% των λογαριασμών ρεύματος.

Πηγή: skai.gr

