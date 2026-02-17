Η Γερμανία εξετάζει τη σύνταξη στα 70

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Επιτροπή Συντάξεων της γερμανικής κυβέρνησης θα εξετάσει στις 23/2 την προσαρμογή του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οικονομολόγοι θεωρούν ότι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης είναι απαραίτητη λόγω υπογεννητικότητας και αύξησης του προσδόκιμου ζωής, παρά την αντίθεση των εργαζομένων.

Ο οικονομολόγος Χόλγκερ Σέφερ επισημαίνει ότι η πρόταση για σύνταξη στα 70 έρχεται με καθυστέρηση, εξαιτίας του κενoύ που προκαλεί η συνταξιοδότηση των "Boomers" και την έλλειψη αναπλήρωσής τους από νεότερες γενιές.

Η συζήτηση γύρω από την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης εντείνεται. Οι ειδικοί προκρίνουν ευέλικτα μοντέλα, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού.Σε μια προσπάθεια να καταστήσει μακροπρόθεσμα βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα, η Επιτροπή Συντάξεων της γερμανικής κυβέρνησης θα εξετάσει την ερχόμενη Δευτέρα 23/2 τρόπους προσαρμογής του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 χρόνια, γράφει η εφημερίδα Bild. Μπορεί οι εργαζόμενοι να απορρίπτουν μια αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, οι οικονομολόγοι όμως τη θεωρούν μονόδρομο, με δεδομένη την υπογεννητικότητα και τη σταθερή άνοδο του προσδόκιμου ζωής.



Ο οικονομολόγος Χόλγκερ Σέφερ από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) θεωρεί ότι η πρόταση για σύνταξη στα 70 έρχεται με υπερβολική καθυστέρηση. Διότι το κενό που δημιουργείται με τη συνταξιοδότηση των αποκαλούμενων Boomers δεν αναπληρώνεται από εργαζόμενους των επόμενων γενιών. «Αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα φτάσει στο αποκορύφωμά της το 2030. Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης ως λύση στο πρόβλημα των Boomers θα έρθει καθυστερημένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Γερμανός οικονομολόγος στο τηλεοπτικό δίκτυο ntv.de. Ο Χόλγκερ Σέφερ υπενθυμίζει επίσης ότι η διαδικασία αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια.

Πηγή: Deutsche Welle

Ζούμε περισσότερο, εργαζόμαστε περισσότερο;Από την πλευρά του, ο Ντόμινικ Γκρολ από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW) δήλωσε στο ntv.de ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα έπρεπε να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής. H πρόταση του οικονομολόγου σχετίζεται με δύο ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεχή αύξηση του προσδόκιμου ζωής: Πρώτον, οι συνταξιούχοι λαμβάνουν συντάξεις για ολοένα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η μέση διάρκεια καταβολής συντάξεων στη Γερμανία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια, από 10 σε 20 έτη. «Αυτό ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο, χωρίς προσαρμογή της ηλικίας συνταξιοδότησης, θα οδηγήσει είτε σε περαιτέρω αυξήσεις των συνταξιοδοτικών εισφορών είτε σε περαιτέρω μείωση του επιπέδου των συντάξεων», λέει ο Ντόμινικ Γκρολ. Δεύτερον, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οδηγεί σε έλλειψη εργατικού δυναμικού, επειδή ένα συνεχώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού δεν εργάζεται.Πρόκληση η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικούΠαρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οικονομολόγοι δείχνουν να συμφωνούν σε τρία σημεία: Πρώτον, ζούμε περισσότερο, οπότε πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερο. Δεύτερον, το συνταξιοδοτικό σύστημα θα πρέπει να συνδεθεί με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και, τρίτον, πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να εργαστούν πέρα από το όριο συνταξιοδότησης.Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί αδιαμφισβήτητα μεγάλη πρόκληση για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο. Προφανώς για αυτό και έδωσε διορία στην Επιτροπή Συντάξεων μόλις μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.Πηγές: Bild, ntv.de, AFP

