Η Γαλλία παραμένει αντίθετη στην κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η γαλλική κυβέρνηση διαφώνησε σήμερα με την ιδέα να κατασχεθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ώστε να χρηματοδοτηθεί η ουκρανική άμυνα, που υποστήριξαν στην Εθνοσυνέλευση ηγετικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και των σοσιαλιστών, όπως και ένα μέρος της δεξιάς και οι οικολόγοι.

Η "κατάσχεση" των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν "αντίθετη με τις διεθνείς συμφωνίες" που έχει συνάψει η Γαλλία και η Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ. "Η θέση της Γαλλίας είναι ότι αυτά τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ανήκουν συγκεκριμένα στην κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας".

Οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν ήδη τα οφέλη που προκύπτουν από τα σχεδόν 235 δισεκατομμύρια ευρώ των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσουν τον εξοπλισμό της Ουκρανίας και να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμησή της μετά τον πόλεμο, ένας πλούτος 2,5 έως 3 δισεκ. ευρώ ετησίως. Αντίθετα, η επιλογή της κατάσχεσης έχει αποκλειστεί έως τώρα από την ΕΕ, κυρίως για λόγους νομικής τάξης.

Η κατάσχεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να δημιουργήσει "ένα οικονομικό προηγούμενο" και να καταστήσει δύσπιστους τους επενδυτές, υπογράμμισε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ, ακόμη κι αν αυτό "αποτελεί μέρος των μοχλών που πράγματι μπορούμε να κοιτάξουμε".

Μια κυβερνητική θέση που ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ δεν εγκρίνει: "Είμαστε πολλοί που δεν συμμεριζόμαστε πλέον τη θέση της κυβέρνησης για την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων", δήλωσε σήμερα. "Τα δεδομένα άλλαξαν", τόνισε. "Και προτού χρεώσουμε τους Γάλλους και τους Ευρωπαίους, ας χρεώσουμε τους Ρώσους για την ασφάλεια της Ουκρανίας", πρόσθεσε.

Απέναντι στην κυβέρνηση, ένας συνασπισμός υποστηρικτών της κατάσχεσης είχε συγκεντρωθεί χθες, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο ημικύκλιο, αρκετά πολιτικά κόμματα, ανάμεσά τους οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και μια ομάδα της ανεξάρτητης αριστεράς.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής των σοσιαλιστών βουλευτών, ζήτησε συνεπώς την κατάσχεση των "200 δισεκατομμυρίων" που έχουν παγώσει στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Σήμερα το πρωί, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ δήλωσε ότι θα έπρεπε "στο εξής να περάσουμε σε ανώτερο στάδιο" με τη Ρωσία και ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία "να διατεθούν πλήρως" στην ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

Οι οικολόγοι ήταν επίσης υπέρ της κατάσχεσης. "Είδαμε χθες (Δευτέρα) να σχηματίζεται ένας δρόμος προς την επιβεβαίωση μιας μεγάλης πλειοψηφίας του ημικυκλίου για μια πολύ ισχυρή υποστήριξη για την Ουκρανία, πολιτική υποστήριξη, στρατιωτική, οικονομική", δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της ομάδας, η Λεά Μπαλάζ Ελ Μαρικί.

Το θέμα αυτό ωστόσο διχάζει την αριστερά. Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI/ ριζοσπαστική αριστερά) επανέλαβε σήμερα την αντίθεσή της: "Η Ανυπότακτη Γαλλία έχει μόνο μία πυξίδα, αυτή είναι το διεθνές δίκαιο", δήλωσε σήμερα ο Μπαστιάν Λασό. Δηλαδή, "το διεθνές δίκαιο απαγορεύει την κατάσχεση αυτών των περιουσιακών στοιχείων".

Όσον αφορά τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό (RN), χωρίς να αντιταχθεί ξεκάθαρα στην κατάσχεση αυτή, η ηγέτις του Μαρίν Λεπέν ζήτησε τη Δευτέρα έναν απολογισμό για να "καταλάβει επιτέλους σε τι χρησιμεύουν (...) οι τόκοι των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι, έχω την εντύπωση, θεωρούνται πηγή χρηματοδότησης για πάρα πολλά θέματα".

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, είχε ήδη αιτιολογήσει τη θέση της κυβέρνησης: "η κινητοποίηση των εσόδων που αντλούνται από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ακινητοποιηθεί στην Ευρώπη και αλλού, αυτό είναι δάνειο 45 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε στην Ουκρανία, το οποίο αποπληρώνεται μέσω των εσόδων αυτών από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κοστίζουν συνεπώς κανένα ευρώ στους Ευρωπαίους φορολογούμενους".

Πηγή: skai.gr

