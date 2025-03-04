Σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο λιμάνι της Δουνκέρκης (βόρεια), ένα ρεκόρ στη μητροπολιτική Γαλλία, μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο μία πηγή προσκείμενη στην υπόθεση και επιβεβαιώνοντας μία πληροφορία ενός τοπικού ενημερωτικού ιστότοπου.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η κατάσχεση έγινε από τις τελωνειακές αρχές. Σε ερώτηση που έθεσε το AFP, οι τελωνειακοί δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει ούτε η εισαγγελία του Παρισιού.

Οι κατασχέσεις ναρκωτικών, ακόμα και σε μεγάλο όγκο, έχουν πολύ μικρές επιπτώσεις στη διακίνηση, σημειώνουν εντούτοις οι ειδικοί και δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο τμήμα όσων εισέρχονται και κυκλοφορούν πραγματικά στη Γαλλία.

Συνολικά 53,5 τόνους κοκαΐνης κατέσχεσαν οι γαλλικές αρχές το 2024, ήτοι μια αύξηση 130% σε σύγκριση με το 2023 (23 τόνοι).

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό παραδέχθηκε και ο ίδιος πως η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία «πλημμύρα» ναρκωτικών και ένα «λευκό τσουνάμι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

