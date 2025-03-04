Σε χαλάρωση του «φρένου χρέους» για την κάλυψη αμυντικών δαπανών και σε δημιουργία ειδικού ταμείου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των υποδομών συμφώνησαν νωρίτερα απόψε η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), στο πλαίσιο των διερευνητικών συνομιλιών τους για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Η Bundestag αναμένεται να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις ήδη την επόμενη εβδομάδα, με την απερχόμενη σύνθεσή της, στην οποία υπάρχει η αναγκαία πλειοψηφία των δύο τρίτων με την προσθήκη και των Πρασίνων, κάτι που δεν ισχύει στη νέα βουλή.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές για την ελευθερία και την ειρήνη στην ήπειρό μας, το σύνθημα για την άμυνά μας πρέπει τώρα να είναι: Ό,τι χρειαστεί («whatever it takes»)», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και πιθανότατα επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χρησιμοποιώντας - και μάλιστα στα αγγλικά - τη γνωστή φράση του Μάριο Ντράγκι ως επικεφαλής της ΕΚΤ για τη διάσωση του ευρώ. «Θα αγοραστούν όλα όσα χρειάζονται οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, για την υπεράσπιση της Γερμανίας, της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) και πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ.

Ο κ. Μερτς έκανε ακόμη λόγο για «κατάσταση απειλής» και σημείωσε ότι ακριβώς για αυτό αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες επενδύσεις. Στο εξής όλες οι αμυντικές δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ δεν θα υπόκεινται στο «φρένο χρέους», εξήγησε. Το 1% αντιστοιχεί σε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον γερμανικό αμυντικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σήμερα σε περίπου 50 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τη Handelsblatt, ο προϋπολογισμός αυτός θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, το αργότερο με τη λήξη του ειδικού ταμείου για την Bundeswehr το 2027, οπότε και θα χρειαστούν τουλάχιστον 80 δισεκατομμύρια προκειμένου να επιτευχθεί ο ΝΑΤΟϊκός στόχος για αμυντικές δαπάνες σε ύψος τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ. «Πολλοί αναμένουν ακόμη και αμυντικές δαπάνες ύψους 3% του ΑΕΠ, δηλαδή 120 δισεκατομμυρίων», αναλύει η οικονομική εφημερίδα.

Τα τρία κόμματα ανακοίνωσαν ακόμη ότι την επόμενη εβδομάδα θα εγκρίνουν τη δημιουργία ειδικού ταμείου για επενδύσεις, ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Η αλλαγή αυτή απαιτεί επίσης συνταγματική μεταρρύθμιση για την οποία απαιτούνται τα 2/3 της Bundestag. «Με τις επιπλέον επενδύσεις, επιδιώκουμε την επιστροφή στην ανάπτυξη», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς. «Επιτέλους, λύνουμε το θέμα του ελλείμματος σε επενδύσεις», είπε από την πλευρά του ο αρχηγός του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ και σημείωσε ότι για το κόμμα του ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να διατεθούν επιπλέον πόροι όχι μόνο για εξοπλισμούς, αλλά και για επενδύσεις, ενώ έκανε λόγο για «καλή αρχή» και «καλό για τη χώρα», υπενθυμίζοντας ότι το SPD υποστηρίζει εδώ και καιρό και τις δύο προτάσεις. Ο Μάρκους Ζέντερ, ο οποίος πάντα απέρριπτε το ενδεχόμενο χαλάρωσης του «φρένου χρέους», αιτιολόγησε τη μεταστροφή του μιλώντας για «σοβαρές εποχές οι οποίες απαιτούν πολύ σοβαρά μέτρα».

Οι αρχηγοί, ιδίως ο Φρίντριχ Μερτς και ο Μάρκους Ζέντερ, θα πρέπει τώρα να πείσουν τα στελέχη των κομμάτων τους για τις αλλαγές τις οποίες έως τώρα αρνούνταν. Η Χριστιανική Ένωση απέκλειε ήδη στο εκλογικό της πρόγραμμα τη δημιουργία ειδικών ταμείων, ο κ. Μερτς ωστόσο μίλησε απόψε για «αλλαγή των συνθηκών του πλαισίου». Τόσο ο αρχηγός του CDU όσο και ο αρχηγός του SPD είχαν προγραμματίσει ήδη για απόψε συναντήσεις με τις ηγετικές ομάδες των κομμάτων τους με στόχο την επίτευξη συναίνεσης το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

