Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ αγνόησε τις ενδείξεις ότι η Χαμάς θα εξαπέλυε επίθεση τον Οκτώβριο του 2023 και εξαπατήθηκε, πιστεύοντας ότι η οργάνωση δεν επιθυμούσε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως αναφέρει στην έρευνά της σχετικά με την πλέον ολέθρια αποτυχία της στον τομέα της ασφάλειας.

Η έκθεση της Σιν Μπετ δημοσιοποιήθηκε σήμερα, πέντε ημέρες αφού ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα το αποτέλεσμα της δικής του έρευνας, όπου κατέληγε στο συμπέρασμα ότι υποτίμησε τις δυνατότητες της Χαμάς και «απέτυχε στην αποστολή του να προστατεύει τους Ισραηλινούς πολίτες».

Ένοπλοι άνδρες της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν ομήρους περισσότερους από 250, σύμφωνα με τους ισραηλινούς απολογισμούς.

Περισσότεροι από 48.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν έκτοτε, στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους. Ο μικρός θύλακας έχει ουσιαστικά κατεδαφιστεί και οι περισσότεροι από τα 2,3 εκατομμύρια των κατοίκων του εκτοπίστηκαν. Περίπου 400 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης.

Από τις 19 Ιανουαρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία.

Η σύνοψη της έρευνας της Σιν Μπετ αναφέρει ότι αν η υπηρεσία δρούσε διαφορετικά κατά τα χρόνια πριν από την επίθεση της Χαμάς καθώς και τη νύχτα της επίθεσης «η σφαγή θα μπορούσε να αποφευχθεί».

«Δεν είναι αυτό το επίπεδο που προσδοκούσαμε εμείς και το κοινό από εμάς», ανέφερε η έκθεση.

Και οι δύο έρευνες δόθηκαν στη δημοσιότητα ενώ αυξάνονται οι φωνές, από την ισραηλινή αντιπολίτευση και την κοινωνία, για τη διενέργεια μιας εθνικής έρευνας σχετικά με τις παραλείψεις της κυβέρνησης εκείνη την ημέρα. Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, ο στρατός και οι κυριότερες υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών παραδέχτηκαν ότι δεν κατάφεραν να προβλέψουν την επίθεση-αστραπή των χιλιάδων ενόπλων της Χαμάς.

Τα ευρήματα του στρατού επικεντρώνονταν στις αποτυχίες του στο πεδίο της τακτικής, της μάχης και των πληροφοριών πριν από την 7η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας και μετά από αυτήν. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Χερζί Χαλεβί παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αποτυχία του στρατού.

Το πολιτικό κατεστημένο έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να κάνει κάποιον απολογισμό, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση της Κνεσέτ, την Δευτέρα, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι εντέλει θα διεξαχθεί μια έρευνα αλλά θα πρέπει να είναι «αντικειμενική (…) ισορροπημένη και ανεξάρτητη».

Ο αρχηγός της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αποτυχία της υπηρεσίας να προστατεύσει τους Ισραηλινούς πολίτες.

Ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα συμπεράσματα της Σιν Μπετ υποβλήθηκαν στο γραφείο του Νετανιάχου, το οποίο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

