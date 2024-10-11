Καθώς ο τυφώνας Milton έχει απομακρυνθεί πια, η Φλόριντα μετράει τις πληγές της. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αν και υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντας ντεΡον ντε Σάντις, με χιλιάδες προσωπικό να έχει αναπτυχθεί σε όλη την πολιτεία προκειμένου να παράσχει τη βοήθειά του.

Η καταιγίδα έφτασε στην ξηρά το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Siesta Key, στη Φλόριντα, ως επικίνδυνος τυφώνας κατηγορίας 3 πριν ξεσπάσει στην πολιτεία ως καταιγίδα κατηγορίας 1 — καταστρέφοντας σπίτια, δρόμους, καλώδια ρεύματος, δέντρα και κτίρια.

Η καταιγίδα αντιπροσωπεύει ένα γεγονός βροχοπτώσεων πάνω από 1 στα 1000 χρόνια σε ορισμένες περιοχές, όπως η Αγία Πετρούπολη.

Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την πολιτεία εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα από το απόγευμα της Πέμπτης — από 3,2 εκατομμύρια νωρίς το απόγευμα, σύμφωνα με το PowerOutage.us .

Προβλήματα παρουσιάζονται και στην υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου εργάζονται για να επιδιορθώσουν 30 σπασίματα της γραμμής ύδρευσης που προκλήθηκαν από πεσμένα δέντρα. Το πόσιμο νερό έχει αποκατασταθεί, αλλά η πόλη παραμένει σε επιφυλακή. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βράζουν το νερό πριν το καταναλώσουν - για τουλάχιστον ένα λεπτό, σύμφωνα με το CDC - αλλά παραμένει ασφαλές για το πλύσιμο των χεριών και το ντους.

Στην κομητεία Όραντζ, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να απέχουν από το κολύμπι σε λίμνες και ποτάμια λόγω των υψηλών επιπέδων νερού, της πιθανότητας μόλυνσης, της εκτοπισμένης άγριας ζωής και των βυθισμένων κατασκευών. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές οι αλιγάτορες βγήκαν στους δρόμους, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη.

Η Ακτοφυλακή ανακοίνωσε την επαναλειτουργία πολλών λιμανιών σε όλη τη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα μετά τον τυφώνα, λέγοντας ότι οι αρχές είχαν αξιολογήσει κάθε τοποθεσία ως προς την ασφάλεια. Μεταξύ αυτών είναι το Port Tampa Bay και το SeaPort Manatee αλλά με περιορισμούς στις μετακινήσεις των πλοίων.

«Η πόρτα πέταξε μακριά»

Μετά το πέρασμα του Milton η Crystal Coleman παρατηρεί τα απομεινάρια του σπιτιού της στην κομητεία St Lucie της Φλόριντα και αναρωτιέται πού θα περάσουν τη νύχτα αυτή και η κόρη της.

Ένας από τους τουλάχιστον δώδεκα ανεμοστρόβιλους πέρασε μέσα από την κοινότητα χαμηλού εισοδήματος στη νότια Φλόριντα, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε κατοίκους.

«Ήταν καταστροφικό, ήμασταν πολύ φοβισμένοι. Ένιωσα ότι ο ανεμοστρόβιλος ήταν μέσα στο σπίτι μας.»λέει η ίδια στο BBC.

Τμήματα της οροφής του σπιτιού της καταστράφηκαν, παράθυρα έσκασαν. Στο δρόμο εργαζόμενοι σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση μοίραζαν εκατοντάδες ζεστά γεύματα. Η γειτονιά δεν είχε ρεύμα ούτε τρεχούμενο νερό.

