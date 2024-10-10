Τυφώνας Milton: Βίντεο με τη στιγμή που χτυπά τη Disney World

Ούτε η «παραμυθένια πολιτεία», η Walt Disney World στο Ορλάντο της Φλόριντα, δεν γλίτωσε από την «οργή» του τυφώνα Milton, καθώς τμήματά της πλημμύρισαν και σημειώθηκαν ζημιές.

Ενώ η πολιτεία της Φλόριντα ξεκινά να «επουλώνει» τις πληγές της από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα με τουλάχιστον 10 νεκρούς, το διάσημο θεματικό πάρκο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη για επισκευές. Bίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο τυφώνας χτυπά τη Disney World στο Ορλάντο.

#wdw #waltdisneyworld #artofanimation #disneyparks #themeparks ♬ original sound - justthemeparks @justthemeparks Hurricane Milton is here at Walt Disney World! We’re staying safe in our room at the Art of Animation & hope everyone else in Florida is safe too! We’d also like to say a huge thank you to all the cast members who are working through the hurricane and those who kept the Magic Kingdom open this morning! The small queue’s definitely helped distract us! ❤️😂 Trust us to time our vacation during a hurricane! 🌀 #hurricanemilton

Πηγή: skai.gr

