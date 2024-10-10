Μπάιντεν: Ο τυφώνας Milton πέρασε, ο κίνδυνος παραμένει

Στον απόηχο του τυφώνα Milton που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και τουλάχιστον 11 νεκρούς, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τα μέτρα που έλαβε η αμερικανική κυβέρνηση έκαναν τη διαφορά, και έσωσαν ζωές, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η πλήρης ζημιά.



«Υπάρχουν ακόμη πολύ επικίνδυνες συνθήκες στην πολιτεία» προειδοποίησε ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να περιμένουν να τους δοθεί έγκριση από τους επικεφαλής τους πριν κυκλοφορήσουν» επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, πολλές ζωές χάθηκαν «την επομένη» του περάσματος των τυφώνων, και όχι κατά τη διάρκεια της επέλασής τους.«Η αντιπρόεδρος Χάρις και εγώ είμαστε σε συνεχή επαφή με την πολιτεία (της Φλόριντα) και τους τοπικούς αξιωματούχους», είπε ο Μπάιντεν. «Προσφέρουμε ό,τι χρειάζονται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.