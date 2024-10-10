Λογαριασμός
Φλόριντα: Στενές επαφές με... αλιγάτορες μετά τον τυφώνα Milton - Δείτε βίντεο

Μια οικογένεια όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της που είχε πλημμυρίσει από τα νερά βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν αλιγάτορα.

Τυφώνας Μίλτον: Αλιγάτορες βγήκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους

Στενές επαφές με… αλιγάτορες προκάλεσε ο τυφώνας Milton στη Φλόριντα, καθώς υπήρξαν μαρτυρίες κατοίκων που είδαν τα ερπετά σε κατοικημένες περιοχές της αμερικανικής πολιτείας.

Σε μια τέτοια περίπτωση, μια οικογένεια όταν άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της που είχε πλημμυρίσει από τα νερά βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν αλιγάτορα.

Στο οικοσύστημα της πολιτείας υπάρχουν ούτως ή άλλως αλιγάτορες. Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι τα ερπετά μπορεί να επηρεαστούν από τις καταιγίδες, να αποπροσανατολιστούν, και να οδηγηθούν σε κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φλόριντα Τυφώνας Milton
