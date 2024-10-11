Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε χθες ότι η απόφαση του Τζο Μπάιντεν ν’ αποσυρθεί από τον προεκλογικό αγώνα για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου μήνα ήταν «μία από τις πιο γενναίες αποφάσεις» που έχει λάβει ένας πρόεδρος.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν έλαβε μία απόφαση για την οποία νομίζω ότι η ιστορία θα δείξει ότι ήταν μία από τις πιο γενναίες αποφάσεις που θα μπορούσε να λάβει ένας πρόεδρος, με την οποία, αποφάσισε να βάλει τη χώρα πάνω από το προσωπικό του συμφέρον», δήλωσε η Χάρις στη διάρκεια μιας προεκλογικής εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, που χρηματοδότησε το ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο Univision.

Οι δηλώσεις της μεταγλωττίστηκαν στα ισπανικά από το αναφερόμενο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Πιστεύω ότι τώρα διακυβεύονται πολλά και ειδικότερα, όπως θα πουν μερικοί, οι ιστορικοί τα έχουν χαρακτηρίσει πρωτόγνωρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.