Της Αθηνάς Παπακώστα

Πριν από μερικά 24ωρα είχε ανακοινωθεί ότι ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, θα ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν σήμερα, Τετάρτη.

Ωστόσο, χθες, Τρίτη, έγινε γνωστό ότι η συνάντηση των δύο δεν θα γίνει. Ασαφές παραμένει εάν αυτή ακυρώθηκε ή αναβλήθηκε. Βέβαιο, όμως, θεωρείται πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έθεσε... βέτο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απαγόρευσε στον υπουργό Άμυνας Γκάλαντ να μεταβεί στην Ουάσιγκτον, εάν ο ίδιος δεν είχε πρώτα συνομιλήσει στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Όπως μάλιστα σημειώνουν στο ίδιο δημοσίευμα καλά πληροφορημένες πηγές ο κ. Νετανιάχου επιθυμούσε επίσης το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ να είχε ήδη εγκρίνει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, που επικαλείται τρεις καλά πληροφορημένες πηγές, ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις επόμενες ώρες σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν.

Χθες Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανέβαλε το ταξίδι του στην Ουάσινγκτον. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διέταξε τον υπουργό του να αναβάλει την επίσκεψη. Ο Νετανιάχου ήθελε πρώτα να μιλήσει τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και η ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει τα αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο - το οποίο επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Γκάλαντ και Όστιν δεν θα διεξαχθεί τελικά σήμερα - την πρωτοβουλία γι’ αυτό το τετ α τετ είχε λάβει η ισραηλινή πλευρά. Άγνωστο παραμένει εάν οι δύο υπουργοί Άμυνας έχουν συνομιλήσει στο τηλέφωνο, ενώ το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο.

Κατά τους αναλυτές, και αυτή η ξαφνική αλλαγή σχεδίων φανερώνει τις ταραγμένες σχέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν έχει εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του το Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές ή και τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον δεν έχει κρύψει την ανησυχία της για τον τρόπο που θα επιλέξει τελικά το Τελ Αβίβ να απαντήσει στα αντίποινα της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ.

Κι ενόσω ζητούμενο παραμένει το πώς η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θα αποφασίσουν να απαντήσουν κατά του Ιράν, άγνωστο παραμένει επίσης και πώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περίπτωση που το Ισραήλ επιλέξει να κάνει κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν.

Η εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ, είπε ότι η Ουάσινγκτον είναι σε επαφή με τους Ισραηλινούς αναφορικά με αυτήν την «απάντηση», αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει «εικασίες για τη μορφή που θα μπορούσε να πάρει».

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπολογίζει ορθώς πως η Ουάσιγκτον θα σταθεί στο πλευρό της χώρας του και θα την υπερασπιστεί στρατιωτικά. Ωστόσο, την τρέχουσα στιγμή με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας αποδυναμωμένες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πιστεύει ότι τώρα είναι η καταλληλότερη ευκαιρία προκειμένου το Τελ Αβίβ να καταφέρει ένα πλήγμα κατά του Ιράν που θα αλλάξει το «παιχνίδι» στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

