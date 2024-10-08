Οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα αραβικά κράτη έχουν ξεκινήσει μυστικές συνομιλίες με το Ιράν για μια συνολική κατάπαυση του πυρός με στόχο την αποκλιμάκωση όλων των πολεμικών μετώπων ταυτόχρονα, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ δεν εμπλέκεται επί του παρόντος στην πρωτοβουλία, ωστόσο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Το δίκτυο σημειώνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι προσπάθειες θα επηρεάσουν τη Γάζα, η οποία είναι πιο περίπλοκο μέτωπο από τα υπόλοιπα λόγω της επιθυμίας του Ισραήλ να συνεχίσει να μάχεται ακόμη και μετά από μια πιθανή συμφωνία ομήρων και του αιτήματος της Χαμάς για αποχώρηση του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίσιο δημοσίευμα, φέρεται να είπε: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε θέση ισχύος, η κατάπαυση του πυρός θα είναι με τους όρους μας, συμπεριλαμβανομένης μιας αποχώρησης της Χεζμπολάχ πέρα από τον ποταμό Λιτάνι και της διάλυσης όλων των στρατιωτικών τοποθεσιών της Χεζμπολάχ στις περιοχές κοντά στα σύνορα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.