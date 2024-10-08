Οζγκιούρ Οζέλ: Δεν απειλεί το Ισραήλ την Τουρκία, ο Ερντογάν κάνει αντιπερισπασμό

O πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ, δήλωσε ότι κατά την κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση της Εθνοσυνέλευσης από την κυβέρνηση δεν ειπώθηκε κάτι που να στηρίζει τον ισχυρισμό του προέδρου Ερντογάν ότι η Τουρκία απειλείται από το Ισραήλ.

Τα μέλη της Ολομέλειας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ενημερώθηκαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου, από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Χακάν Φιντάν και Γιασάρ Γκιουλέρ, σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το Ισραήλ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός που σημαίνει ότι τα πρακτικά της δεν θα μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα πριν από την παρέλευση δέκα ετών.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανέφερε κατά την έξοδό του από τη συνεδρίαση ότι δεσμεύεται από τον νόμο και δεν μπορεί να πει οτιδήποτε ειπώθηκε κατά την κλειστή συνεδρίαση της Ολομέλειας, ωστόσο ανέφερε ότι μπορεί να πει «τι δεν ειπώθηκε». Ο αρχηγός του κεμαλικού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι καταγγέλλει στον λαό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης που επιχειρεί ο πρόεδρος και τον αντιπερισπασμό από τα επίκαιρα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του CHP δήλωσε:

«Δεν ειπώθηκε τίποτα περισσότερο από όσα λένε στα βραδινά δελτία ειδήσεων οι αναλυτές για την εξωτερική πολιτική και την αμυντική στρατηγική. Έλεγαν ότι αυτά τα θέματα δεν μπορούσαν να συζητηθούν ανοιχτά, όμως δεν ακούσαμε τίποτα στην κλειστή συνεδρίαση που δεν γνωρίζαμε.

»Το έθνος μας πρέπει να είναι σίγουρο ότι η Τουρκία δεν πρέπει να ανησυχεί από τα λόγια του Ερντογάν, δεν υπάρχει λέξη που να τα στηρίζει, δεν υπάρχει τίποτα που να μην γνωρίζετε. Δεν υπάρχει τίποτα (που να στοιχειοθετεί) ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί.

»Θα ήθελα εδώ να πω στο έθνος ότι σήμερα επιβεβαιώθηκα. Ο Ερντογάν πέταξε μια κουβέντα ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί για να μην μιλάει η Τουρκία για την ανεργία και τη φτώχεια, την οικονομική κρίση που κυριαρχεί και επειδή με τις πολιτικές από τις 31 Μαρτίου (σ.σ. οι τοπικές εκλογές στις οποίες ηττήθηκε το κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν) δεν ακούει τη φωνή του έθνους, τους συνταξιούχους, τους εργάτες, τους αγρότες, επειδή τιμωρήθηκε στην κάλπη, επειδή το CHP έγινε το πρώτο κόμμα έπειτα από 47 χρόνια, επειδή το CHP διατήρησε τις δυνάμεις του και επειδή ο Ερντογάν δεν μπόρεσε να συμμαζέψει το κόμμα του».

Ο Οζγκιουρ Οζέλ είπε επίσης ότι όταν το κόμμα του έκανε πριν από τη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης τις αξιολογήσεις του είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «μία επίθεση του Ισραήλ στην Τουρκία δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τη λογική, με την ισχύ της Τουρκίας, με τις ισορροπίες δυνάμεων διεθνώς, με την ισχύ του ΝΑΤΟ». Ωστόσο, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακούσουν τι εξηγήσεις είχε να δώσει ο πρόεδρος της χώρας αφού τα λέει όλα αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή την ομιλία του για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, την 1η Οκτωβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση υποκινούμενη από την αυταπάτη της Γης της Επαγγελίας, θα βάλει στο στόχαστρο την πατρίδα μας» -μια θέση που παραπέμπει στις βιβλικές αναφορές για το Κράτος του Ισραήλ και εκφράζεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα από χείλη κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, πολιτικών αναλυτών και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, ως ένδειξη ότι το Ισραήλ στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσέθεσε ότι «για την πατρίδα μας, το έθνος μας και την ανεξαρτησία μας, θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την κρατική τρομοκρατία με κάθε μέσο που διαθέτουμε». Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι ο Λίβανος στον οποίο έχει επιτεθεί το Ισραήλ απέχει από το νοτιότερο σημείο των συνόρων της Τουρκίας μόνο 180 χιλιόμετρα , δηλαδή μία απόσταση 2,5 ώρες οδικώς.



Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις σήμερα του αρχηγού του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικού εταίρου του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι ο στόχος των επιθέσεων του Ισραήλ και είναι αναγκαία η «επείγουσα» χρήση ισχύος για να σταματήσει το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του, ο αρχηγός του ακραίου εθνικιστικού MHP αναφέρθηκε στο Ισραήλ λέγοντας: «Σήμερα, το θέμα δεν είναι η Βηρυτός αλλά η Άγκυρα. Η κρυφή ατζέντα είναι η τουρκική πατρίδα. Το επόμενο στάδιο των πυραύλων και των δολοφονιών στη Μέση Ανατολή είναι η Ανατολία».

Πηγή: skai.gr

