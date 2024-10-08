Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ για τον τυφώνα Milton, ο οποίος αναβαθμίστηκε εκ νέου στην κατηγορία 5 λίγο πριν φθάσει στην ξηρά, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Διατάχθηκαν εκκενώσεις για περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους στις κομητείες της δυτικής ακτής της Φλόριντα. Η ασυνήθιστη διαδρομή και η ταχεία ενίσχυση του Milton εγείρουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της καταιγίδας.

Ο τυφώνας εντοπίζεται περίπου 775 χλμ. νοτιοδυτικά της Τάμπα της Φλόριντα, με παρατεταμένους ανέμους 270 χλμ., σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ.

Είναι ενδεικτικό, ότι πάνω από 58.000 αστραπές εντοπίστηκαν στο οφθαλμικό τοίχωμα του Milton τις τελευταίες 14 ώρες.

Περισσότερες από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν στις ΗΠΑ την Τετάρτη ενόψει του χτυπήματος τυφώνα στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, συνολικά 1.573 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ ήδη, περισσότερες από 450 αναμένεται να καθυστερήσουν την Τετάρτη. Σχεδόν όλες οι πτήσεις από το Ορλάντο, την Τάμπα, τη Σαρασότα και το Φορτ Μάγιερς έχουν ακυρωθεί.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024

Δραματική έκκληση για τον τυφώνα απηύθυνε ο Τζο Μπάιντεν. "Όσοι έχετε λάβει εντολή εκκένωσης φύγετε τώρα, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου" προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ που ανέβαλε το ταξίδι του στο εξωτερικό ενόψει του τυφώνα.



"Εάν έχετε εντολή εκκένωσης, θα πρέπει να απομακρυνθείτε τώρα, τώρα, τώρα... Θα έπρεπε να είχατε ήδη εκκενώσει. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου και αυτό δεν είναι υπερβολή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τον τυφώνα.



Ο τυφώνας Milton ξεσπά στη Φλόριντα λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Helene, που προκάλεσε περισσότερους από 200 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές πολιτείες.

An astounding 58,000+ lightning events detected in Milton's eyewall over the last 14 hours!



This incredible example of the Enveloped Eyewall Lightning Signature has experienced more than 1 lightning event every second, and it's still going. pic.twitter.com/h7h5OTwdWu — Chris Vagasky ⚡️ (@COweatherman) October 7, 2024



Οι καταστροφές στη Φλόριντα από τον τυφώνα Milton προβλέπεται ήδη ότι θα ξεπεράσουν τα 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με αξιωματούχο της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας).



Ο τρέχων απολογισμός για τις ακραίες καιρικές καταστροφές στις ΗΠΑ κυμαίνεται γύρω στα 23 ή 24 δισ. δολάρια μέχρι στιγμής για τη φετινή χρονιά, δήλωσε στο CNN o Άνταμ Σμιθ, κλιματολόγος της NOAA που βοηθά την αμερικανική κυβέρνηση στον απολογισμό για ακραίες καιρικές καταστροφές.



Αυτός ο αριθμός είναι ανεπίσημος και πιθανόν να αλλάξει. Ο Σμίθ είπε στο CNN σε ένα email ότι ο απολογισμός περιλαμβάνει τους τυφώνες Debbie, Helene και Milton, τους οποίους η NOAA σχεδιάζει να προσθέσει στη λίστα - και θα μπορούσε επίσης να προσθέσει τον απολογισμό τις καταστροφές από σφοδρές καλοκαιρινές καταιγίδες.





«Θα περάσει λίγος χρόνος για να μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη μας αίσθηση του μεγέθους του κόστους» είπε. Η NOAA αναμένει ότι τόσο οι επιπτώσεις του τυφώνα Helene όσο και του τυφώνα Milton θα κοστίσουν «πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας».

Πέρυσι, οι ΗΠΑ είχαν ρεκόρ 23 καταστροφών που κόστιζαν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι τον Σεπτέμβριο – με 28 τέτοιες καταστροφές στο τρέχον έτος, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.



Οι καταστροφές και οι ισχυρότερες καταιγίδες επιβαρύνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. παρόλο που εκταμιεύτηκαν στη FEMA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης

Ανάγκης) 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η υπηρεσία θα χρειαστεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Κογκρέσο μέχρι τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.