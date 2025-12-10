Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει προς τη στρατηγική αυτονομία

Η Ευρώπη οφείλει να επιταχύνει προς τη «στρατηγική αυτονομία», προκειμένου να απαντήσει στο νέο αμυντικό δόγμα της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο δίνει έμφαση στις υποθέσεις της αμερικανικής ηπείρου και επικρίνει την Ευρώπη ως ήπειρο σε παρακμή. Αυτή τη θέση διατύπωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Σύμφωνα με τον Μπαρό, η δημοσίευση της αμερικανικής «Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας» την περασμένη Παρασκευή αποτελεί «μια στιγμή διασαφήνισης και αλήθειας» που καλεί την Ευρώπη να παραμείνει στην πορεία και να επιταχύνει τις προσπάθειές της. Όπως υπογράμμισε, η νέα στρατηγική των ΗΠΑ «δικαιώνει τη Γαλλία», η οποία από το 2017 ζητά επίμονα την επίτευξη ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Το έγγραφο της αμερικανικής κυβέρνησης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη κινδυνεύει με «πολιτισμικό αφανισμό» αν δεν αντιμετωπίσει τη «μαζική μετανάστευση». Επισημαίνεται μάλιστα πως, αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, η ήπειρος θα είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή λιγότερα».

Σε ανάλογο ύφος, ο πρόεδρος Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Politico, υποστήριξε πως «τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη καταρρέουν» εξαιτίας ορισμένων «ηλίθιων» ηγετών και μιας μεταναστευτικής πολιτικής υπερβολικής «πολιτικής ορθότητας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις διαφωνίες Ευρώπης-ΗΠΑ για την Ουκρανία και το εμπόριο. Υπογράμμισε ότι «οι λαοί της Ευρώπης αρνούνται να συνθηκολογήσουν σε πολέμους εισβολής καθώς και σε εμπορικούς πολέμους», σχολιάζοντας τις αμερικανικές προτάσεις για την Ουκρανία και τη μονομερή αύξηση δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Παράλληλα, τόνισε πως οι Ευρωπαίοι επιθυμούν μια ήπειρο που δεν θα είναι «υποτελής και γερασμένη», αλλά μια δημοκρατική δύναμη που αποφασίζει αυτόνομα για το μέλλον της. «Ήρθε η ώρα να μην τους απογοητεύσουμε», κατέληξε ο Μπαρό, απευθυνόμενος στους Γάλλους βουλευτές.

Η δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ορισμένα σημεία της νέας στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «απαράδεκτα» από ευρωπαϊκή σκοπιά.

Πηγή: skai.gr

