«Γραμματοσειρά σπάταλης ποικιλομορφίας»... Σε μια ακόμη αμφιλεγόμενη μεταρρυθμιστική κίνηση, η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε τον πόλεμο στην... «πολιτικά ορθή» γραμματοσειρά Calibri. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στη χρήση της γραμματοσειράς Times New Roman στην επίσημη αλληλογραφία, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν να υιοθετήσει την Calibri μια «σπάταλη κίνηση ποικιλομορφίας» σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του υπουργείου που είδε το Reuters.

Το υπουργείο υπό τον προκάτοχο του Ρούμπιο, Άντονι Μπλίνκεν, άλλαξε στην Calibri το 2023, ισχυριζόμενο ότι η σύγχρονη γραμματοσειρά sans-serif ήταν πιο προσβάσιμη για άτομα με αναπηρίες επειδή δεν είχε τα διακοσμητικές γωνίες στα γράμματα, και ήταν η προεπιλεγμένη στα προϊόντα της Microsoft.

Times New Roman

Ωστόσο, ένα τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου που στάλθηκε σε όλες τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ ανέφερε ότι η «τυπογραφία διαμορφώνει τον επαγγελματισμό ενός επίσημου εγγράφου» και η Calibri δεν έχει «επίσημο χαρακτήρα» συγκριτικά με τις γραμματοσειρές serif.

«Για να αποκαταστήσει την ευπρέπεια και τον επαγγελματισμό στα γραπτά προϊόντα του Υπουργείου και να καταργήσει ένα ακόμη σπάταλο πρόγραμμα DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility - ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη), το Υπουργείο επιστρέφει στην Times New Roman ως την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά του», ανέφερε το τηλεγράφημα.

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου για τις Εξωτερικές Σχέσεις ''Μία Φωνή για την Αμερική'', υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», προσθέτει.

Calibri

Η αλλαγή σε Calibri προτάθηκε το 2023 από ομάδες διαφορετικότητας και ειδικών αναγκών στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Ορισμένες μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι γραμματοσειρές sans-serif, όπως η Calibri, είναι πιο ευανάγνωστες για άτομα με προβλήματα στην όραση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters.

Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ κινήθηκε γρήγορα για να εξαλείψει τα ομοσπονδιακά προγράμματα DEI και να τα αποθαρρύνει στον ιδιωτικό τομέα και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων κατευθύνοντας την απόλυση υπαλλήλων διαφορετικότητας σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και αποσύροντας τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων για ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων.

