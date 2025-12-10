Την ανάγκη η Ευρώπη «να αποφασίζει ποιος εισέρχεται και υπό ποιες συνθήκες, και όχι οι λαθρέμποροι», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανοίγοντας τη δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών στις Βρυξέλλες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη μεταναστευτική πολιτική, επισημαίνοντας ότι φέτος οι παράνομες διελεύσεις έχουν μειωθεί κατά 26%, μετά και τη μείωση 37% το 2024. «Καταπολεμούμε τους διακινητές με όλα τα μέσα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μόνο πέρυσι κατασχέθηκαν παράνομα περιουσιακά στοιχεία άνω των 12 εκατ. Ευρώ, ενώ συνελήφθησαν περίπου 13.500 λαθρέμποροι μεταναστών.

«Πρέπει να μπει τέλος στο εμπόριο μεταναστών», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι «η παράνομη διακίνηση μεταναστών, μπορεί να νικηθεί με πολιτική βούληση και διεθνή συνεργασία». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αναθεώρησης και αυστηροποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λέγοντας πως «η νομοθεσία μας για τη διακίνηση ανθρώπων έχει πάνω από 20 χρόνια και χρειάζεται άμεση ανανέωση». Ανέφερε, επίσης, ότι η ΕΕ προσφέρει νόμιμες εναλλακτικές οδούς μετανάστευσης, αλλά «η παράνομη διέλευση δεν θα γίνεται ανεκτή» και πρόσθεσε ότι «οι επιστροφές και η επανένταξη είναι μέρος της πλήρους στρατηγικής μας».

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποφέρει 5,5-7 δισ. ευρώ ετησίως σε εγκληματικά δίκτυα με διασυνδέσεις σε ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και ναρκωτικά. Η Παγκόσμια Συμμαχία, που δημιουργήθηκε το 2023, στοχεύει στην αποτροπή των παράνομων ταξιδιών, στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων και στην προώθηση νόμιμων εναλλακτικών για τη μετανάστευση.

Περισσότεροι από 50 διεθνείς εταίροι ενέκριναν σήμερα κοινή διακήρυξη για την ενίσχυση της συνεργασίας κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών, πάνω σε τρεις βασικούς άξονες δράσης: 1) Πρόληψη της παράνομης διακίνησης μέσω ισχυρότερων εθνικών πλαισίων, ανταλλαγής πληροφοριών, ενημέρωσης για τους κινδύνους, συνεργασίας με ψηφιακές πλατφόρμες για τον περιορισμό της online δραστηριότητας των διακινητών και μέτρων για την αποτροπή χρήσης των αερομεταφορών για παράνομη διακίνηση. 2) Αντιμετώπιση μέσω ενισχυμένης επιχειρησιακής συνεργασίας στις μεταναστευτικές οδούς, μεγαλύτερης στήριξης της Europol και του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών, καθώς και εντατικοποίησης οικονομικών ερευνών για τον εντοπισμό και τη δήμευση κερδών από λαθρεμπόριο. 3) Εναλλακτικές λύσεις στην παράνομη μετανάστευση, με την προώθηση ασφαλών και νόμιμων οδών κινητικότητας - όπως η νέα δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ - και αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης και διέλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

