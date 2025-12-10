Η Τυνησία, η Ουγκάντα και μία χώρα της Μέσης Ανατολής εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές ως υποψήφιες τοποθεσίες για τη φιλοξενία «κέντρων επιστροφής» μεταναστών που διαμένουν σήμερα στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βερολίνου δίνει προτεραιότητα στις δύο αφρικανικές χώρες. Για την Ουγκάντα, σχεδιάζεται συνεργασία με την Ολλανδία, η οποία ήδη προχωρά στη δημιουργία σχετικής εγκατάστασης στη χώρα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιστροφή μεταναστών κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η BILD τονίζουν ότι στη περίπτωση της Τυνησίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απέλαση μεταναστών που προέρχονται τόσο από την ίδια τη χώρα όσο και από την Αλγερία και το Μαρόκο. Το Βερολίνο θεωρεί την Τυνησία ως την ασφαλέστερη επιλογή στην περιοχή. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι απελάσεις συχνά δεν υλοποιούνται, καθώς η Αλγερία, το Μαρόκο και η Μαυριτανία είτε δεν δέχονται πίσω τους πολίτες τους είτε δεν εκδίδουν διαβατήρια.

Η εστίαση της γερμανικής πολιτικής στη Βόρεια Αφρική αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη παραβατικότητα μεταναστών από χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), μετά τους Αφγανούς και τους Σύρους, οι περισσότεροι καταδικασθέντες για πολλαπλά εγκλήματα στη Γερμανία είναι Βορειοαφρικανοί.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Γερμανία διερευνά επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η κουρδική περιοχή στο βόρειο Ιράκ, που θεωρείται ασφαλής και σταθερή, ώστε να υποδεχθεί μετανάστες από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η λογική πίσω από το σχέδιο για τα «κέντρα επιστροφής» είναι οι δομές αυτές να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις χώρες προέλευσης των μεταναστών. Αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε και δεν μπορούν να επιστρέψουν ή δεν συνεργάζονται στη διαδικασία, θα επιστρέφονται αναγκαστικά στην πατρίδα τους. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα μεταφέρονται σε έναν από τους νέους κό

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

