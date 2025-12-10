Η Chevron βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για τη συμμόρφωσή της με τις αμερικανικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μάικ Γουίρθ να τονίζει ότι η συνέχιση της παρουσίας της εταιρείας στη χώρα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Γουίρθ δήλωσε στο Bloomberg TV ότι δεν γνωρίζει ποιες είναι οι προθέσεις του προέδρου Τραμπ στη νότια Καραϊβική, όπου η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας έχει τροφοδοτήσει εικασίες περί σχεδίων ανατροπής του Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Chevron διατηρεί «μακρόπνοη στρατηγική» για τη λειτουργία της στη Βενεζουέλα.

«Λειτουργούμε εκεί σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους αμερικανικούς νόμους και κυρώσεις», σημείωσε. «Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την κυβέρνηση ώστε να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε εντός πλαισίου και ότι κατανοούν την αξία που έχει η παρουσία μας για την Αμερική».

Η Chevron είναι η μοναδική αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που παραμένει ενεργή στη Βενεζουέλα, λειτουργώντας με συνεχείς αλλά περιοδικές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ. Η παρουσία της αποτελούσε επίμαχο θέμα τόσο για την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και για την κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένους αξιωματούχους να θεωρούν ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στον Μαδούρο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η παρουσία ενός αμερικανικού παράγοντα είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της χώρας και των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Ο Γουίρθ υπογράμμισε ότι η παρουσία της Chevron στη Βενεζουέλα έχει κρίσιμη σημασία όχι μόνο για την τοπική και την περιφερειακή οικονομία, αλλά και για τον ίδιο τον λαό της χώρας.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, περισσότερα ακόμη και από τη Σαουδική Αραβία, γεγονός που καθιστά τη χώρα στρατηγικού ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ.

«Βρίσκεται εδώ, στο δικό μας ημισφαίριο, πολύ κοντά στην κομβική ενεργειακή υποδομή της Ακτής του Κόλπου», σημείωσε ο Γουίρθ, προσθέτοντας ότι η Chevron έχει αντέξει «σε καλές και δύσκολες εποχές» στη χώρα. «Όπως σε πολλά σημεία του κόσμου, πρέπει να έχουμε μακρόπνοη στρατηγική για την παρουσία μας σε χώρες όπως αυτή».

