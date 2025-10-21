Η Βρετανία αφαίρεσε την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεση συνεργασία με τη νέα συριακή κυβέρνηση μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ είναι η οργάνωση που υπό την ηγεσία του Αχμέντ αλ-Σαράα, ηγήθηκε της ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η HTS, πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τη Βρετανία το 2017, κάτι που καθιστούσε παράνομη οποιαδήποτε υποστήριξη ή ένταξη σε αυτή.

Η κυβέρνηση είχε δηλώσει τον περασμένο Δεκέμβριο ότι επανεξετάζει την απαγόρευση, ενώ η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη άρει τον χαρακτηρισμό της HTS ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης τον Ιούλιο.

Το Λονδίνο είχε χαιρετίσει, μαζί με άλλες χώρες, το τέλος του αυταρχικού καθεστώτος Άσαντ, γεγονός που θεωρήθηκε ιστορική καμπή για τη Μέση Ανατολή μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου. Ηγέτης τότε της HTS, ο Αχμέντ αλ-Σαράα, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Συρίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η απόφαση αποχαρακτηρισμού της HTS θα επιτρέψει στενότερη συνεργασία με τη νέα συριακή κυβέρνηση, καθώς και συντονισμό για την εξάλειψη του χημικού οπλοστασίου του Άσαντ.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να πιέζει για ουσιαστική πρόοδο και για λογοδοσία της συριακής κυβέρνησης για τις ενέργειές της, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της αποκατάστασης της σταθερότητας στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Σύρος υπουργός Οικονομίας Μοχάμεντ Νιντάλ αλ-Σαάρ δήλωσε στο Reuters, από συνέδριο στο Λονδίνο, ότι ελπίζει πως οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας θα αρθούν τους επόμενους μήνες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.