Ένα αεροπλάνο της American Airlines με προορισμό το Λος Άντζελες αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως, ύστερα από παρεξήγηση που έκανε τους πιλότους να πιστέψουν ότι υπάρχει σε εξέλιξη αεροπειρατεία.

Η πτήση 6569, η οποία εκτελούνταν από τη SkyWest για λογαριασμό της American Airlines, απογειώθηκε στις 6:41 μ.μ. τοπική ώρα και τέσσερα λεπτά αργότεροι, οι πιλότοι επέλεξαν την αναστροφή. Αυτό συνέβη επειδή οι πιλότοι έχασαν την επικοινωνία με το πλήρωμα της καμπίνας. Όταν οι αεροσυνοδοί άρχισαν να χτυπούν την πόρτα του πιλοτηρίου για να τραβήξουν την προσοχή των πιλότων, εκείνοι νόμισαν ότι επρόκειτο για ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Αποφάσισαν, έτσι, προληπτικά, να επιστρέψουν αμέσως στο αεροδρόμιο.

Το αεροπλάνο δεν έφτασε ποτέ σε ύψος πτήσης και προσγειώθηκε ξανά μετά από μόλις 18 λεπτά.

Βίντεο που τράβηξε επιβάτης, δείχνει περιπολικά με αναμμένους φάρους να φτάνουν στον διάδρομο προσγείωσης μετά την έκτακτη προσγείωση, ενώ αστυνομικοί μπήκαν στο αεροσκάφος λίγο αργότερα.

Ο κυβερνήτης απευθύνθηκε στους ανήσυχους επιβάτες μετά την εκτροπή και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία: «Δεν ήμασταν σίγουροι αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το αεροπλάνο, γι’ αυτό επιστρέψαμε. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένα πρόβλημα στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας οδήγησε στη σύγχυση που ανάγκασε το αεροσκάφος να προσγειωθεί. Οι επιβάτες περίμεναν περισσότερες από τρεις ώρες στο έδαφος μέχρι να ελεγχθεί και να εγκριθεί το αεροπλάνο για επανεκκίνηση, σύμφωνα με το KABC.

Επειδή το αεροσκάφος προσγειώθηκε με πολύ περισσότερο καύσιμο από το κανονικό, θεωρήθηκε ότι έκανε «βαριά προσγείωση», και η FAA απαιτεί έλεγχο για τυχόν ζημιές σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

