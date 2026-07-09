Η Άγκυρα φαίνεται να εξετάζει μία λύση προκειμένου να καμφθούν όλοι οι νομικοί φραγμοί που δυσκολεύουν την αγορά των F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανόλης Κωστίδης, ανέφερε πως η Τουρκία έχει σκοπό να πουλήσει τους S-400 που διαθέτει, σε χώρα μάλιστα του Περσικού Κόλπου και με αυτό τον τρόπο να δώσει τη δυνατότητα στο αμερικανικό Κογκρέσο να επιτρέψει τη διαδικασία αγοράς των F-35.
Το συγκεκριμένο σενάριο είναι το πιο δυνατό από όλα, ωστόσο εξετάστηκε και το ενδεχόμενο να αποσυναρμολογηθούν οι S-400 και να μεταφερθούν σε μία αμερικανική βάση στην Τουρκία. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, όμως, θεωρούν πως η συγκεκριμένη λύση δεν πρόκειται να κάμψει τα εμπόδια που προτάσσει το Κογκρέσο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής εκφράσει αντιρρήσεις, καθώς ο Φιντάν επισκέφτηκε το Κρεμλίνο, ενημέρωσε για το σχέδιο που εξετάζει η Άγκυρα και δεν έλαβε κάποιο «στοπ» από τον Λαβρόφ. Παράλληλα, η Άγκυρα «παγώνει» το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 μέχρι να προχωρήσει το ζήτημα των F-35.
Η ελπίδα της Τουρκίας είναι, από τη στιγμή που θα φύγουν οι S-400, να πάρει όσο πιο άμεσα γίνεται τα έξι F-35, τα οποία βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιούνται από το αμερικανικό ναυτικό.
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