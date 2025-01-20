Λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρευρέθηκε σε δεξίωση που έκανε προς τιμήν της η ελληνοαμερικανική κοινότητα στην Ουάσινγκτον, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

Η κυρία Γκίλφοϊλ εξέφρασε το θαυμασμό της για τις βαθιές αξίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπως η πίστη, η οικογένεια και η κληρονομιά. «Αγαπώ την κοινότητα, αγαπώ τη χώρα», είπε, αποκαλώντας την ευκαιρία που της δίνεται ως «ευλογία ζωής».

Ως χειρονομία καλωσορίσματος, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, χάρισε στην κυρία Γκίλφοϊλ μια χριστιανική εικόνα που συμβολίζει τους πολιτιστικούς και πνευματικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δείτε βίντεο:

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επιφανείς ομογενείς. Μεταξύ άλλων, ο Τζον Κατσιματίδης, η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη, εκπρόσωπος της 11ης περιφέρειας του Κογκρέσου της Νέας Υόρκης, ο Μάικλ Ρήγας, υποψήφιος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και ο Σταύρος Άνθονι, Αντικυβερνήτης της Νεβάδα. Επίσης, το παρών έδωσαν ο Πάνος Καμμένος αλλά και ο Γιώργος Καλατζής πρώην βουλευτής Καβάλας.

Η πρόσκληση της εκδήλωσης:

