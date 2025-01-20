Ο εκτελών χρέη υφυπουργού Εξωτερικών των Ταλιμπάν κάλεσε την ηγεσία της χώρας να ανοίξει τα σχολεία για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν, σε μια από τις ισχυρότερες δημόσιες επικρίσεις μια πολιτικής που έχει συμβάλει στη διεθνή απομόνωση των κυβερνώντων της.

Ο Σερ Μοχάμαντ Αμπάς Στανεκζάι, που στο παρελθόν ήταν επικεφαλής ομάδας διαπραγματευτών στο πολιτικό γραφείο των Ταλιμπάν στην Ντόχα πριν οι αμερικανικές δυνάμεις αποσυρθούν από το Αφγανιστάν το 2021, ανέφερε σε ομιλία του το σαββατοκύριακο ότι οι περιορισμοί για τη μόρφωση των κοριτσιών και των γυναικών δεν συνάδει με τον ισλαμικό νόμο της Σαρία.

«Ζητούμε οι ηγέτες του Ισλαμικού Εμιράτου να ανοίξουν τις πόρτες της εκπαίδευσης», δήλωσε, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο Tolo, αναφερόμενος στην ονομασία που χρησιμοποιούν οι Ταλιμπάν για την κυβέρνησή του.

«Την εποχή του Προφήτη Μωάμεθ (Η ειρήνη του Θεού ας είναι μαζί του), οι πύλες της γνώσης ήταν ανοικτές και για τους άνδρες και τις γυναίκες», δήλωσε.

«Σήμερα, από έναν πληθυσμό 40 εκατομμυρίων, διαπράττουμε αδικία σε βάρος 20 εκατομμυρίων ανθρώπων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον γυναικείο πληθυσμό του Αφγανιστάν.

Τα σχόλια αυτά είναι από τις ισχυρότερες δημόσιες επικρίσεις των τελευταίων ετών από αξιωματούχο των Ταλιμπάν για το κλείσιμο των σχολείων, που όπως έχουν δηλώσει πηγές των Ταλιμπάν και διπλωμάτες στο Reuters εφαρμόστηκε από τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα παρά κάποιες εσωτερικές διαφωνίες.

Οι Ταλιμπάν έχουν δηλώσει ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου και της αφγανικής κουλτούρας.

Έκαναν στροφή 180 μοιρών στις υποσχέσεις τους να ανοίξουν τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα κορίτσια το 2022, και έχουν έκτοτε δηλώσει ότι επεξεργάζονται σχέδιο για να ξανανοίξουν τα σχολεία, αλλά δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα. Έκλεισαν τα πανεπιστήμια για τις φοιτήτριες στα τέλη του 2022.

Οι πολιτικές αυτές έχουν προκαλέσει εκτεταμένες επικρίσεις διεθνώς, ακόμα και από μελετητές του Ισλάμ, και Δυτικοί διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι η όποια πορεία προς την επίσημη αναγνώριση των Ταλιμπάν είναι μπλοκαρισμένη έως ότου υπάρξει αλλαγή στις πολιτικές τους προς τις γυναίκες.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στη νότια πόλη Κανταχάρ, όπου βρίσκεται ο Χαϊμπατουλάχ, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

