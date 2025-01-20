Ο Τραμπ θέλει να φτιάξει αμερικανικό «Σιδηρούν Θόλο»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Κυριακή σε οπαδούς του πως θα δώσει διαταγή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να δημιουργήσουν δικό τους σύστημα «Σιδηρούς Θόλος», αναφερόμενος στην ισραηλινή αντιπυραυλική ασπίδα, αφού αναλάβει την εξουσία σήμερα, διευκρινίζοντας πως θέλει να κατασκευαστεί εντός της χώρας.

Στο παρελθόν, ο κ. Τραμπ είχε υποσχεθεί να προωθήσει την απόκτηση τεχνολογικά προηγμένου συστήματος ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, που παρομοίαζε με «ενεργειακό πεδίο».

Σε προεκλογικό υλικό των Ρεπουμπλικάνων το σχέδιο αυτό βαφτίστηκε «Σιδηρούς Θόλος», ονομασία που παραπέμπει στο ισραηλινό σύστημα που χρησιμοποιεί αμερικανικούς πυραύλους αναχαίτισης — χωρίς να είναι σαφές αν προβλέπεται ισραηλινή εμπλοκή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

