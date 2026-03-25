Η ΕΕ ξεκινά έρευνα για το γαλλικό σχέδιο πυρηνικής ενέργειας

 Στο στόχαστρο της έρευνας, που θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Μαρτίου, αναμένεται να βρεθεί η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Γαλλίας, EDF

EDF

Το πρώτο βήμα μιας έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πακέτο κρατικών ενισχύσεων για την κατασκευή έξι πυρηνικών σταθμών στη Γαλλία, αναμένεται έως τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που επιβεβαίωσε αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Ενέργειας.

Το Reuters μετέδωσε ότι η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Γαλλίας, EDF, αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο της έρευνας, λόγω ανησυχιών ότι η στήριξη αυτή θα ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
