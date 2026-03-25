Καρδίτσα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Προφυλακιστέος ο 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Ο 17χρονος πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας περίπου στις 9.30- Τον βαραίνει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 17χρονος καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα.

Ο 17χρονος έφτασε περίπου στις 9.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας και απολογήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ενώ έξω από τα Δικαστήρια βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι του θύματος.

Η διαδικασία διήρκησε περίπου δυο ώρες. Ο 17χρονος φυγαδεύτηκε από άλλη έξοδο του Δικαστικού Μεγάρου προφανώς για να αποφευχθούν εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “ΝΑ” θα οδηγηθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Ο 16χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία θα απολογηθεί την Παρασκευή.

