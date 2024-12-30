Η διευθύνουσα σύμβουλος του OnlyFans επιμένει ότι είναι «φεμινιστικός ιστότοπος»

Ανύπαντρη μητέρα δύο κοριτσιών, με μια εκθαμβωτική καριέρα ως διευθύνουσα σύμβουλος, η Κέιλι Μπλέρ θα μπορούσε να αποτελεί την απόλυτη έμπνευση για τις γυναίκες. Η 42χρονη δικηγόρος που έγινε διευθύνουσα σύμβουλος του OnlyFans, είδε την καριέρα της να απογειώνεται, υποστηρίζοντας την «επιλογή» των γυναικών έναντι των χρημάτων, των θέσεων εργασίας και του σώματός τους από τότε που ανέλαβε τον ρόλο αυτό τον Ιούλιο του 2023.

Όμως, ενώ ο φιλικός προς το πορνό ιστότοπος έχει σχεδιαστεί ως μια φεμινιστική πλατφόρμα για τις γυναίκες, για να πλουτίσουν και να αποκτήσουν σεξουαλική δράση, το OnlyFans φιλοξενεί επίσης «επικίνδυνα ακροβατικά» σεξ που θέτουν σε κίνδυνο τις ευάλωτες γυναίκες.

Η πρωταγωνίστρια του OnlyFans, Λίλι Φίλιπς, σόκαρε πρόσφατα τον κόσμο, αφού αποκάλυψε ότι είχε κάνει σεξ με περισσότερους από 100 άντρες σε ένα βράδυ - και ότι ο επόμενος στόχος της ήταν να κοιμηθεί με 1.000 άνδρες σε 24 ώρες.

Η Λίλι, η οποία δημοσίευσε υλικό στη σελίδα της στο OnlyFans, εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια μετά τη δοκιμασία και παραδέχτηκε ότι ήταν πιο «έντονη» από ό,τι ήλπιζε. Το αμφιλεγόμενο θέαμα προκάλεσε αντιδράσεις από τους συναδέλφους της στο OnlyFans, οι οποίοι το αποκάλεσαν ως μια μορφή «αυτοτραυματισμού» και υποστήριξαν ότι «στέλνει ένα μήνυμα» σε άλλους δημιουργούς ότι «το να σπρώχνεις τον εαυτό σου σε επικίνδυνα άκρα είναι φυσιολογικό».

Υποστηρίζοντας την «επιλογή» των γυναικών

Η Μπλερ μίλησε δημόσια για τις γυναίκες που έχουν «επιλογή» στη ζωή τους, υποστηρίζοντας σε μια πρόσφατη συνέντευξη: «Θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να κάνουν επιλογές για το τι κάνουν». «Νομίζω ότι ως κοινωνία, και ιδιαίτερα ως γυναίκες, είχαμε πολλούς ανθρώπους να μας λένε τι μπορούμε να κάνουμε, με το σώμα μας, με τις δουλειές μας, με τα χρήματά μας, με τη ζωή μας. Δεν με ενδιαφέρει αυτό».

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Δουβλίνο, η Μπλερ μετακόμισε στη Βρετανία για να σπουδάσει Νομικά και Πολιτικά στο Πανεπιστήμιο Μπρουκς της Οξφόρδης, πριν γίνει δικηγόρος το 2007. Ειδική σε θέματα κυβερνοασφάλειας και απορρήτου, η πρώιμη καριέρα της περιελάμβανε χρόνο στην PwC και στις δικηγορικές εταιρείες Forsters και Allen & Overy.

Η Μπλερ ήταν ακόμη και η πρώτη νικήτρια των βραβείων Inspirational Women in Law το 2016, ενώ αργότερα μίλησε για τους αγώνες της εξισορρόπησης της μητρότητας και επιτυχημένης καριέρας. «Υπάρχουν μοναδικά πράγματα που μου έχουν συμβεί, πιθανώς επειδή είμαι γυναίκα», είπε.

«Θυμάμαι ότι επέστρεψα από την άδεια μητρότητας και συζητούσαν για μια δουλειά που θα περιλάμβανε διεθνή ταξίδια. Υπήρχε μια αυτόματη υπόθεση ότι δεν θα ήθελα να πάω». Και πρόσθεσε: «Θυμάμαι ότι μπήκα στο γραφείο του διευθύνοντος εταίρου και κάθισα και είπα: «Αυτό μπορεί να προέρχεται από ευγένεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι μόλις με αποκλείσατε από μια πραγματικά ενδιαφέρουσα δουλειά, επειδή μόλις επιστρέψα από την άδεια μητρότητας, γιατί πιστεύετε ότι δεν θα θέλω να περάσω χρόνο μακριά από το μωρό μου».

Τον Ιανουάριο του 2020, η Μπλερ εντάχθηκε στην Orrick, Herrington and Sutcliffe, μια δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου. Στην Orrick, ήταν επικεφαλής της πρακτικής καινοτομίας στον κυβερνοχώρο, το απόρρητο και τα δεδομένα της εταιρείας. Μεταξύ των πελατών της ήταν το OnlyFans.

Έγινε επικεφαλής στρατηγικής και λειτουργιών της εταιρείας, πριν προαχθεί σε διευθύνουσα σύμβουλο τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Διαδέχτηκε τον Amrapali 'Ami' Gan, ο οποίος παραιτήθηκε για να επιδιώξει νέες προσπάθειες, είπε τότε το OnlyFans.

Σχετικά με την εξασφάλιση της θέσης, η Μπλερ επανέλαβε τη σημασία της «επιλογής» για τους δημιουργούς του ιστότοπου, λέγοντας: «Το OnlyFans πετυχαίνει μόνο όταν πετυχαίνουν οι δημιουργοί. Αποστολή μας είναι να κάνουμε το OnlyFans την πλατφόρμα επιλογής για μια μεγάλη γκάμα δημιουργών και θαυμαστών σε όλο τον κόσμο».

Μια πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς

«Θα συνεχίσω να βάζω τους δημιουργούς μας στο επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής απόφασης και θα τους παρέχω μια περιεκτική, ασφαλή και καινοτόμο πλατφόρμα για να συνδέονται με τους θαυμαστές τους και να δημιουργούν έσοδα από το περιεχόμενό τους».

Μιλώντας στο Fortune για την απόφασή της να αφήσει ένα «επαγγελματικό υπόβαθρο», είπε ότι ήταν έτοιμη για μια ενδεχομένως «αρνητική αντίδραση», αλλά περιγράφει τον ιστότοπο ως «μια ιστορία επιτυχίας στον τομέα της τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου».

Τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, ισχυρίστηκε ότι κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας ήταν να παρέχει ασφάλεια στους χρήστες του OnlyFans.

«Όλοι υποθέτουν ότι είναι μια πλατφόρμα με σέξι περιεχόμενο. Υπάρχει σέξι περιεχόμενο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό, απλά είμαστε μια πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς και είμαστε έτσι για κάποιο λόγο», είπε.

«Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους ενήλικες δημιουργούς περιεχομένου να έχουν έναν ασφαλή χώρο, να μπορούν να δημιουργούν έσοδα και επίσης να μπορούν να το κάνουν μαζί με άλλους δημιουργούς περιεχομένου».

Οι απειλές

Αλλά μερικά αστέρια του OnlyFans έχουν βρεθεί θύματα τρομακτικών απειλών και απειλών θανάτου.

Η Bonnie Blue, φημισμένη για το ότι καυχιόταν ότι κοιμόταν με 18χρονες, αποκάλυψε ότι δέχεται έως και 300 απειλές θανάτου την ημέρα από γυναίκες και της είπαν ότι θα «κατέληγε σε ένα κουτί» μετά τους σεξουαλικούς της μαραθωνίους.

Η 25χρονη είπε ότι βγάζει έως και 750.000 £ το μήνα, από τον λογαριασμό της στο OnlyFans.

Τον περασμένο μήνα, σχεδίαζε να πετάξει στην Αυστραλία για έναν δωρεάν σεξουαλικό μαραθώνιο με εφήβους που εγκατέλειψαν το σχολείο. Σε αντάλλαγμα, έπρεπε να συναινέσουν στη δημοσίευση του περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Αλλά η Bonnie - η οποία έχει κατακριθεί από γονείς - αναγκάστηκε να επικοινωνήσει με την αστυνομία μετά από άγριες απειλές κατά της ζωής της στα social media που την έκαναν να φοβάται για τη ζωή της.

«Πρέπει να λαμβάνω 200 με 300 απειλές θανάτου την ημέρα», είπε στη Sun. Σήμερα το πρωί έλαβα το ακόλουθο μήνυμα: «Όταν φτάσις στο Surfers Paradise, στην Αυστραλία, θα φύγεις σε ένα κουτί. Πρέπει να αυτοκτονήσεις πριν σε σκοτώσουμε εμείς».

Η επιτυχία του OnlyFans και η αμφισβήτηση

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2023, η εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είδε την παγκόσμια βάση χρηστών της να αυξάνεται σε περισσότερους από 220 εκατομμύρια θαυμαστές και πάνω από 3 εκατομμύρια δημιουργούς.

Το OnlyFans, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, βασίζεται αποκλειστικά σε συνδρομές, συμβάντα pay-per-view ή συμβουλές για τους διαδικτυακούς δημιουργούς του, με ένα μεγάλο μέρος να δημιουργεί περιεχόμενο για ενήλικες.

Η εταιρεία έχει πληρώσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια στους δημιουργούς της από την ίδρυσή της το 2016, όπως αποκαλύφθηκε νωρίτερα φέτος.

Παρά την επιτυχία της, η Μπλερ γνώρισε αρνητικές αντιδράσεις από τότε που έγινε Διευθύνων Σύμβουλος, Ένα παράδειγμα ήταν όταν μια τράπεζα την απέρριψε ως πελάτη για έναν προσωπικό λογαριασμό λόγω της σχέσης της με τους OnlyFans.

«Ήμουν συνέταιρος σε ένα δικηγορικό γραφείο, μια από τις λίγες γυναίκες που ήταν συνέταιρος και είχα μια ομάδα ανθρώπων που δούλευαν για μένα», είπε στους FT. «Η τράπεζα αυτή θα ήταν στο παρελθόν απίστευτα πρόθυμη να έχει την επιχείρησή μου. Τίποτα σε μένα δεν έχει αλλάξει, τίποτα σχετικά με το προφίλ μου δεν έχει αλλάξει».

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φοβούμενοι τη διευκόλυνση οικονομικών συναλλαγών για παράνομη σεξουαλική εργασία ή εγκλήματα όπως η σεξουαλική εμπορία, συχνά απορρίπτουν όσους συνδέονται με τέτοιες πλατφόρμες.

