Athos Salome: Οι ανατριχιαστικές προφητείες για το 2025 από τον Βραζιλιάνο… «Νοστράδαμο»

Ένα μέντιουμ που προέβλεψε με επιτυχία πολυάριθμα παγκόσμια γεγονότα για το 2024, αποκάλυψε τώρα τι θα συμβεί το 2025. Ο Athos Salomé, 38 ετών, από τη Βραζιλία, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «ζωντανός Νοστράδαμος», είχε κάνει πολλές πετυχημένες προβλέψεις στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει σε άρθρο της η «Daily Mail», ο Βραζιλιάνος «Νοστράδαμος» είχε προβλέψει την πανδημία του κορωνοϊού, τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα, το μέντιουμ προειδοποιεί ότι το 2025 θα είναι η χρονιά που «η ανθρωπότητα μπορεί να χάσει τον έλεγχο της τεχνολογίας».

'Living Nostradamus' reveals his terrifying predictions for 2025 and says the world is at its most critical crossroads ever https://t.co/jaqDxsqmHI pic.twitter.com/t339W77ZhA — Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2024

Ο Salomé δήλωσε ότι η νέα χρονιά θα είναι ένα έτος ριζικής καινοτομίας, αλλά και πρωτοφανών προκλήσεων. Με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, των κβαντικών υπολογιστών και των ιατρικών εξελίξεων, λέει ότι ο κόσμος μπορεί να βρίσκεται στο χείλος επαναστατικής προόδου ή επικείμενης καταστροφής. «Φαίνεται ότι ο κόσμος βρίσκεται τώρα σε ένα σημείο που μπορεί να αποδειχθεί το πιο κρίσιμο σταυροδρόμι όλων των εποχών», είπε το μέντιουμ.

Ψηφιακή Αποκάλυψη; Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτός ελέγχου

Σύμφωνα με τον Salomé, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή μέχρι το 2025. Ένα παγκόσμιο περιστατικό θα μπορούσε να εκθέσει την αυτονομία αυτών των τεχνολογιών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ήδη αναπτύξει βασικές αρχές αυτογνωσίας.

Ο ίδιος δήλωσε: «Τα προηγμένα συστήματα θα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς, μιμούμενα την ανθρώπινη λογική. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορεί να σχεδιάζει κτίρια, διαφημιστικές καμπάνιες και να διαγιγνώσκει ασθένειες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: ‘’Τι θα συμβεί αν χάσουμε τον έλεγχο;’’».

Κβαντική Επανάσταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει χάος

Ο Salomé δήλωσε: «Η κβαντική πληροφορική, που προηγουμένως περιοριζόταν σε πειραματικά εργαστήρια, θα μπορούσε σύντομα να λύσει πρακτικά προβλήματα». Ωστόσο, προειδοποίησε, ότι οι κυβερνήσεις, οι τράπεζες και τα ιδρύματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια άνευ προηγουμένου κρίση στον κυβερνοχώρο.

Εμφυτεύσιμες τεχνολογίες: Έλεγχος ή ελευθερία;

Ο Salomé δήλωσε: «Τα εμφυτεύσιμα τσιπ βρίσκονται στον δρόμο για να γίνουν δημοφιλή. Οι συσκευές αυτές θα παρακολουθούν την υγεία, θα συνδέουν τους χρήστες στο διαδίκτυο και ενδεχομένως θα επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Για πολλούς, αυτό ακούγεται απελευθερωτικό, ωστόσο για άλλους είναι ο προάγγελος ενός κόσμου όπου θα μας παρακολουθούν συνεχώς».

Ψηφιακά νομίσματα και το τέλος του φυσικού χρήματος

Οι συναλλαγές θα είναι γρήγορες, αλλά πλήρως ανιχνεύσιμες, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Εξερεύνηση του διαστήματος – Η ύπαρξη εξωγήινης ζωής

Χάρη στο τηλεσκόπιο James Webb, η ανθρωπότητα μπορεί επιτέλους να πάρει την απάντηση για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, σύμφωνα με το μέντιουμ, ενώ κυβερνήσεις όπως οι ΗΠΑ μπορεί να αποκαλύψουν πολλά από τα αρχεία τους για τα UFO. «Αυτές οι ανακαλύψεις θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στην άποψη του καθενός για το σύμπαν στο οποίο υπάρχουμε και για τον εαυτό μας», υποστηρίζει ο ίδιος.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.