Έντονη ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από την καταγγελία ερευνητή διαδικτύου ότι 26 λογαριασμοί στη δημοφιλή ιστοσελίδα OnlyFans, αφορούσαν ανήλικα κορίτσια.

Ο επικεφαλής της έρευνας μιλώντας στο Reuters τόνισε ότι έκανε αναφορά στις αρχές για τους συγκεκριμένους λογαριασμούς στις 16 Δεκεμβρίου καθώς περιείχαν υλικό ύποπτης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι το εύρος», δήλωσε ο Matt WJ Richardson, επικεφαλής πληροφοριών στο Canadian Open Source Intelligence Centre. .

Εντός μιας ημέρας από την αναφορά του στις 16 Δεκεμβρίου στις αρχές, όλοι οι λογαριασμοί είχαν αφαιρεθεί από το OnlyFans, είπε ο Richardson, ο οργανισμός του οποίου εκπαιδεύει κυβερνητικές υπηρεσίες στην καταπολέμηση εγκλημάτων όπως η εμπορία ανθρώπων και η εκμετάλλευση παιδιών.

Οι εικόνες στους λογαριασμούς εμφάνιζαν γυναίκες με σωματικά χαρακτηριστικά κάτω των 18 ετών, είπε ο Richardson.

Το OnlyFans υπόσχεται ότι είναι ένας ασφαλής χώρος και λέει ότι απαγορεύει περιεχόμενο που παρουσιάζει την εκμετάλλευση ή την κατάχρηση οποιουδήποτε κάτω των 18 ετών, ακόμη και αν είναι ενήλικες που «προσποιούνται» κάτω των 18 ετών.

Το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα & Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC) μιλώντας στο Reuters ανέφερε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει τις αναφορές που έγιναν στη γραμμή συμβουλών του.

Γενικά, είπε το NCMEC, προσπαθεί να επιβεβαιώσει εάν οι αναφερόμενες ιστοσελίδες φιλοξενούν ενεργά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή περιεχόμενο εκμεταλλεύσεως. Όταν απαιτείται, ειδοποιεί την εταιρεία που φιλοξενεί το υλικό. Στη συνέχεια, εναπόκειται στην εταιρεία να αφαιρέσει ή να αποκλείσει το περιεχόμενο. Επιπλέον, όλες οι συμβουλές «παραπέμπονται στην κατάλληλη υπηρεσία επιβολής του νόμου για πιθανή διερεύνηση», είπε το NCMEC.

Οι 4,1 εκατομμύρια δημιουργοί περιεχομένου του OnlyFans συνήθως πωλούν ακατάλληλες εικόνες και βίντεο έναντι μηνιαίας συνδρομής, συν τις εφάπαξ πληρωμές. Η εταιρεία διατηρεί το 1/5 των εσόδων. Οι συνδρομές τοποθετούν αποτελεσματικά paywalls σχεδόν σε κάθε λογαριασμό OnlyFans, καθιστώντας τον ιστότοπο δύσκολο να ελεγχθεί.

Σε μια έρευνα του Ιουλίου, το Reuters χρησιμοποίησε αρχεία της αστυνομίας και του δικαστηρίου των ΗΠΑ για να τεκμηριώσει 30 καταγγελίες στις αρχές επιβολής του νόμου ότι υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εμφανίστηκε στο OnlyFans μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2024.

Οι φάκελοι της υπόθεσης που εξέτασε το Reuters ανέφεραν περισσότερα από 200 ακατάλληλα βίντεο και εικόνες παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ενηλίκων που κάνουν στοματικό σεξ με νήπια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.