Συρία: Η Maysaa Sabrine είναι η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί του ιδρύματος στην 70χρονη ιστορία του, αντικαθιστώντας τον Μοχάμεντ Ισάμ Χαζίμε, που διορίστηκε επικεφαλής το 2021

Maysaa Sabrine

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας διόρισαν τη Maysaa Sabrine, πρώην υποδιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, να ηγηθεί του ιδρύματος, δήλωσε ανώτερος Σύρος αξιωματούχος.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί του ιδρύματος στην 70χρονη ιστορία του, αντικαθιστώντας τον Μοχάμεντ Ισάμ Χαζίμε, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής το 2021 από τον έκπτωτο πλέον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

TAGS: Συρία Μπασάρ αλ Άσαντ
