Οι νέοι ηγέτες της Συρίας διόρισαν τη Maysaa Sabrine, πρώην υποδιοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, να ηγηθεί του ιδρύματος, δήλωσε ανώτερος Σύρος αξιωματούχος.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί του ιδρύματος στην 70χρονη ιστορία του, αντικαθιστώντας τον Μοχάμεντ Ισάμ Χαζίμε, ο οποίος διορίστηκε επικεφαλής το 2021 από τον έκπτωτο πλέον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Maysaa Sabrine appointed interim head of the Syrian Central Bank, becoming the first woman in the role. pic.twitter.com/Svbyvy5JpN — Clash Report (@clashreport) December 30, 2024

Πηγή: skai.gr

