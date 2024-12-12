OnlyFans: Πορνοστάρ εξηγεί κλαίγοντας πώς κοιμήθηκε με 100 άντρες σε μία ημέρα

Η...σπαραξικάρδια στιγμή που η 23χρονη Λίλι Φίλιπς, πορνοστάρ στο OnlyFans, καταρρέει συναισθηματικά σε ντοκιμαντέρ για το επίτευγμά της να κοιμηθεί με 100 άντρες σε μια μέρα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Φίλιπς εξιστόρησε την εμπειρία της και ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για τον εξαντλητικό σεξουαλικό μαραθώνιό της.

Η νεαρή πορνοστάρ γύρισε το βίντεο τον Οκτώβριο για τους 36.000 συνδρομητές της. Τώρα αποκάλυψε κλαίγοντας ότι, μετά την πράξη, ήταν ένα συναισθηματικό ράκος. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι λειτουργούσε σαν ρομπότ και είχε ενοχές ότι «δεν έδινε σε όλους τους άντρες την εμπειρία που ήθελαν».

«Υποθέτω ότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι σε ανθρώπους που σε υποστηρίζουν, είναι κάπως δύσκολο να τους απογοητεύσεις», είπε ανάμεσα στους λυγμούς.

«Δεν είναι για τα αδύναμα κορίτσια, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το συνιστούσα. Είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα, είναι έντονο», είπε.

Ωστόσο, παρά την… δυσάρεστη εμπειρία της, η Λίλυ την χαρακτήρισε «προθέρμανση» για το επόμενο βίντεό της: σκοπεύει να κοιμηθεί με 1000 άντρες μέσα σε 24 ώρες, για να ξεπεράσει το ρεκόρ της Λίζα Σπαρκς που είχε κάνει σε σεξ με 919 άντρες σε μία ημέρα το 2004.

Μάλιστα, έχει κάνει και κάλεσμα σε κάστινγκ στο διαδίκτυο: «1.000 άντρες σε 24 ώρες. Κάλεσμα κάστινγκ ανδρών ταλέντων. 18+ μόνο. Τοποθεσία TBC».

Δείτε το viral ντοκιμαντέρ (αν έχετε χρόνο και διάθεση):

Πηγή: skai.gr

