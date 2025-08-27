Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε την Τετάρτη ότι κάλεσε τον επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη μετά από αναφορές που υπήρχαν ότι Αμερικανοί πολίτες διεξάγουν εκστρατείες που έχουν στόχο να επηρεάσουν τις σχέσεις με τη Γροιλανδία, όπως μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο DR της Δανίας επικαλούμενο τον υπουργό.

Σύμφωνα με τον υπουργό εξωτερικών της χώρας, η Δανία διαπίστωσε ότι ξένοι παράγοντες δείχνουν ενδιαφέρον για το καθεστώς της Γροιλανδίας υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας είναι απαράδεκτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν το πλούσιο σε ορυκτά και στρατηγικά τοποθετημένο νησί της Αρκτικής για λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να το πράξει.

Η κυβέρνηση της Δανίας πιστεύει ότι τουλάχιστον τρεις Αμερικανοί πολίτες που έχουν δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ έχουν εμπλακεί σε μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στο δανέζικο έδαφος, ανέφερε το DR, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Δανίας υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η Γροιλανδία είναι στόχος διάφορων τύπων εκστρατειών που διεξάγονται με σκοπό τη δημιουργία διχασμού στις σχέσεις Δανίας - Γροιλανδίας και επισήμανε ότι βρίσκεται σε διάλογο με τις αρχές της Γροιλανδίας σχετικά με την αξιολόγηση της απειλής και την εφαρμογή κατάλληλων αντιμέτρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.