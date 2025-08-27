Επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) "επιστρέφουν στο Ιράν", όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, η πρώτη ομάδα που επιστρέφει εκεί μετά την αναστολή στις αρχές Ιουλίου από την Τεχεράνη της συνεργασίας της με τον οργανισμό, έπειτα από τον πόλεμο που πυροδότησε το Ισραήλ.

"Τώρα, η πρώτη ομάδα επιθεωρητών του ΔΟΑΕ επιστρέφει στο Ιράν, και είμαστε έτοιμοι να επαναλάβουμε" τις επιθεωρήσεις, είπε ο Ραφαέλ Γκρόσι σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox News που μεταδόθηκε την Τρίτη (τοπική ώρα).

Το Ιράν, που εκτιμά πως ο ΔΟΑΕ φέρει ένα μέρος της ευθύνης για τα ισραηλινά, και στη συνέχεια τα αμερικανικά, πλήγματα τον Ιούνιο κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών του, ανέστειλε επίσημα στις αρχές Ιουλίου κάθε συνεργασία μαζί του, έπειτα από την ψήφιση σχετικού νόμου από τη Βουλή.

Μια ομάδα επιθεωρητών της υπηρεσίας, που είναι επιφορτισμένη με την πυρηνική ασφάλεια, εγκατέλειψε τότε το Ιράν για να επιστρέψει στη Βιέννη, όπου βρίσκεται η έδρα του ΔΟΑΕ.

"Το Ιράν είναι μέλος της συνθήκης μη εξάπλωσης των πυρηνικών άρα θα πρέπει να δέχεται επιθεωρήσεις", είπε ο Γκρόσι, υπενθυμίζοντας ότι "πολλές εγκαταστάσεις" βρίσκονται στη χώρα.

"Ορισμένες δέχθηκαν επίθεση, άλλες όχι. Άρα συζητάμε για το είδος (...) των πρακτικών ρυθμίσεων που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή προκειμένου να διευκολυνθεί η επανάληψη του έργου μας εκεί", συνέχισε μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο.

Και ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ επέμεινε στον "επιτακτικό" χαρακτήρα, όπως είπε, της εργασίας των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ: "χωρίς την παρουσία μας εκεί προκειμένου να επαληθεύσουμε τι συμβαίνει, δεν είναι δυνατό να εισέλθουμε σε σοβαρές διαπραγματεύσεις".

Οι συνομιλίες ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους Ιρανούς επαναλήφθηκαν στη Γενεύη της Ελβετίας.

Χθες Τρίτη, η Τεχεράνη δήλωσε ότι "διαπραγματεύεται με όλες τις δυνάμεις της" προκειμένου να αποτρέψει την ενεργοποίηση από τους Ευρωπαίους το φθινόπωρο του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων που προβλέπει η διεθνής συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε το 2015 σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε στις 13 Ιουνίου μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, πλήττοντας πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιχειρηματολογώντας πως η Τεχεράνη είναι κοντά στην κατασκευή πυρηνικού όπλου. Το Ιράν απάντησε με πυρά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον του Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου αυτού που κράτησε 12 ημέρες.

Το Ιράν διαψεύδει ότι θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα αλλά υπεραμύνεται του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

