Μια εβδομάδα αφότου άρχισαν οι μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Τουρκία, με έναυσμα τη σύλληψη και την προφυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, η τουρκική αντιπολίτευση καλεί οι διαδηλώσεις να γενικευτούν.

«Σε κάθε πόλη όπου πάμε, θα έχουμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστορία της», τόνισε ο Οζγκιούρ Οζέλ, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC χθες Τετάρτη.

Πέρα από τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, η μεγαλύτερη παράταξη της αντιπολίτευσης ετοιμάζεται να οργανώσει ογκώδη κινητοποίηση στην Κωνσταντινούπολη μεθαύριο Σάββατο.

Σύμφωνα με τον κ. Οζέλ, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν ωσότου είτε αποφυλακιστεί ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είτε προκηρυχθούν πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Η μεθαυριανή κινητοποίηση θα σημάνει την έναρξη της εκστρατείας του CHP με σκοπό να εκλεγεί ο Εκρέμ Ιμάμογλου επόμενος πρόεδρος στις εκλογές, είτε διεξαχθούν το 2028 όπως προβλέπεται, είτε νωρίτερα.

«Η πίστη στον Εκρέμ Ιμάμογλου και στη δημοκρατία θα κάνει μεγαλύτερες και δυνατότερες τις διαδηλώσεις», διαβεβαίωσε ο κ. Οζέλ το BBC.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης προφυλακίστηκε ενόψει της δίκης του στη φυλακή του Μαρμαρά, στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με δεκάδες άλλους επικριτές της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συνελήφθη σε θεαματική επιχείρηση της αστυνομίας και είναι πλέον αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις για «διαφθορά» και «τρομοκρατία». Την Κυριακή, παύτηκε «προσωρινά» από το αξίωμα του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Παρά τη σύλληψη και την προφυλάκισή του, την ίδια ημέρα το CHP τον ονόμασε υποψήφιό του για την προεδρία.

