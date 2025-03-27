Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα πως η χώρα του «δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα» μπροστά στην επίθεση που έχει εξαπολύσει επιβάλλοντας δασμούς ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, επεκτείνοντας τη χθες Τετάρτη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα» σαν «αυτοί να είναι οι μόνοι που έχουν δίκιο και διαθέτουν τη δυνατότητα να δασμολογούν τα προϊόντα των άλλων», δήλωσε ο Λούλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο επίσημης επίσκεψής του στο Τόκιο. Στην Μπραζίλια «θα υιοθετήσουμε την προσέγγιση που κατά την άποψή μας θα είναι επωφελής για τη Βραζιλία», πρόσθεσε.

