Η ιαπωνική κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα εναντίον του «μεγάλου αντίκτυπου» που θα έχει η επίθεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών, στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, όπως και στην παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.

«Θεωρούμε ότι αυτά τα μέτρα (...) και άλλοι γενικότεροι περιορισμοί στο εμπόριο που επιβάλλονται από την αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ, καθώς και στην παγκόσμια οικονομία και στο πολυμερές εμπορικό σύστημα», τόνισε στους εκπροσώπους του Τύπου ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιοσιμάσα Χαγιάσι.

Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί 25% στα ιαπωνικά εισαγόμενα αυτοκίνητα που αναγγέλθηκαν από την Ουάσιγκτον είναι εξέλιξη «εξαιρετικά λυπηρή», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών.

«Είναι εξαιρετικά λυπηρό το ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτά τα δασμολογικά μέτρα (...) που συμπεριλαμβάνουν την Ιαπωνία», επέμεινε.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα ξεκαθάρισε πως το Τόκιο σκοπεύει να ανταποδώσει με «προσήκοντα» μέτρα, προσθέτοντας πως θα εξεταστούν «όλες» οι επιλογές, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

