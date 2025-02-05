Στις κάλπες προσήλθαν την Τετάρτη οι ψηφοφόροι στην πρωτεύουσα της Ινδίας σε μια κρίσιμη δοκιμασία για τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, το κόμμα του οποίου δεν έχει καταφέρει να πάρει τον έλεγχο του Δελχί από έναν μικρό αλλά ισχυρό αντίπαλο για πάνω από μια δεκαετία, αναφέρει το Bloomberg.

Το Κόμμα Aam Aadmi, που σημαίνει το Κόμμα του Κοινού Ανθρώπου, βρίσκεται στην εξουσία από το 2015 και έχει πιστωθεί στα θετικά του την αναμόρφωση της εκπαίδευσης και της ιατρικής περίθαλψης στην περιοχή της πρωτεύουσας. Αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από το Κόμμα Bharatiya Janata του Μόντι, το οποίο προηγείται στους ψηφοφόρους της μεσαίας τάξης αφού έκανε φορολογικές περικοπές ρεκόρ στον ετήσιο προϋπολογισμό της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 6 το απόγευμα και έως τις 5 το απόγευμα και περίπου το 58% των 15 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχε ψηφίσει, σύμφωνα με στοιχεία της Εκλογικής Επιτροπής της Ινδίας. Οι ψηφοφόροι επιλέγουν υποψηφίους για τις 70 έδρες της τοπικής συνέλευσης. Τα exit poll αναμένονται αργότερα την Τετάρτη, με την καταμέτρηση να γίνεται στις 8 Φεβρουαρίου.

Τόσο το BJP όσο και το AAP έχουν υποσχεθεί παροχές μετρητών, ιδίως για τις γυναίκες, αλλά και άλλες δωρεάν παροχές που θα τους βοηθήσουν να κερδίσουν τις εκλογές. Την τελευταία δεκαετία, το κυβερνών κόμμα έχει καταστήσει τα μέτρα πρόνοιας στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής του, κερδίζοντας την υποστήριξη των ψηφοφόρων χαμηλού εισοδήματος σε μια πόλη που χαρακτηρίζεται από την ακραία οικονομική ανισότητα. Ωστόσο, ο ηγέτης του AAP Arvind Kejriwal, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο σταυροφόρος κατά της διαφθοράς, έχει βρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια στη δίνη καταγγελιών για δωροδοκία, γεγονός που έπληξε την εικόνα του κόμματος.

«Το BJP έχει κερδίσει», ενώ η εικόνα του AAP έχει «πληγεί», είπε ο Sanjay Kumar, καθηγητής στο Κέντρο Μελέτης Αναπτυσσόμενων Κοινωνιών, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Δελχί.

Η φορολογική ελάφρυνση της κυβέρνησης του Μόντι το Σάββατο θα βοηθήσει το κόμμα του να σημειώσει κέρδη στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, την οποία δεν έχει κερδίσει από το 1998. Σε προεκλογική συγκέντρωση την Κυριακή στο Δελχί, ο Μόντι είπε ότι «όλη η μεσαία τάξη λέει ότι, στην ιστορία της Ινδίας, αυτός είναι ο πιο φιλικός προϋπολογισμός προς τη μεσαία τάξη», μια δήλωση που συνοδεύτηκε από συνθήματα υπέρ του.

Σύμφωνα με τον Kumar, «στο Δελχί η μεσαία τάξη αποτελεί την πλειοψηφία», επομένως οι φορολογικές περικοπές «θα έχουν σίγουρα κάποιον αντίκτυπο». Ωστόσο, μπορεί να μην επιφέρει σημαντική αλλαγή στο εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς «οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι ήταν ήδη υπέρ του κόμματος Μοντι», είπε.

Αν το BJP καταφέρει να κερδίσει το Δελχί, θα είναι μια ακόμη εκλογική επιτυχία για το κόμμα, μετά τη νίκη του στις πολιτείες Χαριάνα και Μαχαράστρα, καθώς θα το βοηθήσει να ανακάμψει από τα μειωμένα ποσοστά στις εθνικές εκλογές πέρυσι. Αν επικρατήσει ο Κετζριβάλ, αυτό θα σήμαινε ότι η υποστήριξη της ατζέντας του για την πρόνοια εξακολουθεί να υπερτερεί, παρά τη ζημιά στη φήμη του κόμματός του που έχει υποστεί τους τελευταίους μήνες.

Τα τελευταία 10 χρόνια, τα δύο κόμματα βρίσκονται εν μέσω μιας σφοδρής αντιπαράθεσης, η οποία έχει επηρεάσει τη διακυβέρνηση στην πρωτεύουσα.

Το AAP έχει δεχθεί πιέσεις εν μέσω καταγγελιών για καταχρηστική διαχείριση σε υπόθεση διανομής αδειών ποτών. Πολλοί ηγέτες του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του Kejriwal και του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Manish Sisodia, έχουν περάσει μήνες στη φυλακή χωρίς δίκη. Τον Σεπτέμβριο, ο Kejriwal παραιτήθηκε από τη θέση του ως πρωθυπουργός του Δελχί, υποσχόμενος να επιστρέψει φέτος.

Το κόμμα αρνείται σταθερά τις κατηγορίες και τις χαρακτήρισε πολιτικό κυνήγι μαγισσών από την κυβέρνηση υπό την ηγεσία του BJP που ελέγχει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες έρευνας της χώρας. Εάν κερδίσει το AAP, λένε οι αναλυτές, η ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων είναι πιθανό να οδηγήσει σε κυβερνητική αδράνεια στην πρωτεύουσα.

Αν και η κυβέρνηση στο Δελχί προέρχεται από μια εκλεγμένη συνέλευση, οι εξουσίες της είναι περιορισμένες. Δεν ελέγχει την αστυνομία και ένας υπάλληλος διορισμένος από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ελέγχει τους περισσότερους διοικητικούς διορισμούς και τις δαπάνες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.