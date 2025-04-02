Ρωσία: Συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στο Ιρκούτσκ

Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή του σε ερημική περιοχή. Ωστόσο, ένα μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε νεκρό.
Η συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους αποδίδεται σε μηχανική βλάβη.
- Ο ισραηλινός στρατός "κατακερματίζει" τη Λωρίδα της Γάζας για να ασκήσει πιέσεις στη Χαμάς, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
- Ο Ζελένσκι καλεί για πίεση στη Μόσχα μετά τη ρωσική επίθεση στο Κριβίι Ριχ - Οι σοκαριστικές εικόνες που ανέβασε
- Η δήλωση Τραμπ ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση ο Μασκ ανεβάζει τη μετοχή της Tesla
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.