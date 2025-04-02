Λογαριασμός
Ρωσία: Συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στο Ιρκούτσκ

Νεκρό ένα μέλος του πληρώματος - Η συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους αποδίδεται σε μηχανική βλάβη, σύμφωνα με υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα

αεροσκάφος Tu-22M3

Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή του σε ερημική περιοχή. Ωστόσο, ένα μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε νεκρό.

Η συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους αποδίδεται σε μηχανική βλάβη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

