Ρωσία: Συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους στο Ιρκούτσκ

Ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-22M3 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή του σε ερημική περιοχή. Ωστόσο, ένα μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε νεκρό.

Η συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους αποδίδεται σε μηχανική βλάβη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.