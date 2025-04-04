Η Κολομβία σχεδιάζει την απόκτηση ως και 24 μαχητικών αεροσκαφών από τη Saab

Η Κολομβία έχει την πρόθεση να αγοράσει από 16 ως 24 μαχητικά αεροσκάφη από τη βιομηχανία Saab της Σουηδίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Κάρλος Σίλβα, ο επικεφαλής του επιτελείου της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της Λατινικής Αμερικής.
Ο ανώτατος αξιωματικός δεν αποκάλυψε το κόστος της σύμβασης, καθώς μένει ακόμη να συμφωνηθεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Ο νέος στόλος των JAS 39 Gripen, είπε ο κ. Σίλβα, θα εγγυηθεί την υπεροχή στους αιθέρες και την προστασία της εθνικής κυριαρχίας. Θα αντικαταστήσει τα πεπαλαιωμένα αεροσκάφη Kfir (Ισραήλ, ο σχεδιασμός τους είχε βασιστεί στα γαλλικά Mirage 5), που είχαν αποκτηθεί τα χρόνια της δεκαετίας του 1980.
