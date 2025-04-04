Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους μωρό, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη εξαιτίας της πυροδότησης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού μέσα σε συνεταιρισμό εξόρυξης χρυσού στη δυτική Βολιβία, όπου αντίπαλες ομάδες μεταλλωρύχων συγκρούονται για τον έλεγχο φλέβας του πολύτιμου μετάλλου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του κράτους των Άνδεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη Σοράτα, 150 χιλιόμετρα βόρεια της Λα Πας, σε τριώροφο κτίριο όπου βρίσκονταν εξοπλισμός και μηχανήματα εξόρυξης χρυσού.

Τρεις άνδρες, γυναίκα και νήπιο ενός έτους σκοτώθηκαν εξαιτίας της έκρηξης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι τέσσερις σοβαρά, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελμίρον Μαρτίνες, γιατρός στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε βαρέλι που περιείχε καύσιμο και ενεργοποιήθηκε «εξ αποστάσεως», δήλωσε ο Τζόνι Αγκιλέρα, υφυπουργός Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θα τολμούσα να πω πως πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε.

Στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονται φλέβες χρυσού, ξεσπούν συχνά συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες χρυσωρύχων, που προσελκύει η απογείωση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου (+260%) κατά την τελευταία δεκαετία.

Τον Ιούλιο του 2024, έκρηξη κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην ίδια περιοχή είχε προκαλέσει τον θάνατο δυο αστυνομικών.

Στη Βολιβία, το 57,5% της παραγωγής των μεταλλείων και των ορυχείων βρίσκεται στα χέρια συνεταιρισμών.

Τα περισσότερα χρυσωρυχεία βρίσκονται βόρεια της πρωτεύουσας Λα Πας.

